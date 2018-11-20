سيلفيا نبيل: البرلمان أفرد لجنة خاصة لاستراتيجية 2030.. وتحقيق التنمية ليس سهلا

البرلمان مهتم بـ استراتيجية 2030 وأفرد لها لجنة خاصة

تحقيق التنمية المستدامة ليس بالأمر السهل

هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان

اللجنة الفرعية تشارك في "يوم مصر" بالأسبوع العربي للتنمية المستدامة

أكدت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، على أهمية الأسبوع العربى للتنمية المستدامة، والذي يأتي في نسخته الثانية بعنوان "الانطلاق نحو العمل" المنعقد بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى.وقدمت سيلفيا نبيل خلال كلمتها، في الندوة التي أقيمت اليوم بحضور وزيرة التخطيط، تعريفًا لدور اللجنة الفرعية، ودور البرلمان، ومدى اهتمامه بالتنمية المستدامة، واستراتيجية 2030، بدليل أنه أفرد له لجنة فرعية لمتابعة التنفيذ، موضحة أن اللجنة تعمل على إدراج التنمية المستدامة وخطة 2030 داخل موازنات وخطط الوزارات، من خلال موازنة البرامج والأداء، ووضع مؤشرات قياس أداء، لمعرفة مدى التزام الوزارات، ومدى التقدم في تنفيذ الأهداف المرجوة.وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن التصور الموضوع للهوية العربية، وما تستهدفه عن شكل الإنسان العربي في 2030 في كافة المجالات، وعن الشراكات بين الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة، وشكل التعاون بين تلك الدول، مشيرة إلى أن عملية تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية 2030، ليست بالأمر السهل، وأن الحكومة والبرلمان، وكافة شركاء التنمية، في تعاون مستمر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالاتساق مع الأبعاد التنموية الثلاثة، "الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".وفي نفس السياق أكدت سيلفيا نبيل أن اللجنة مدعوة للمشاركة يوم الخميس المقبل "يوم مصر"، والتى تقوم بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بصفتها المسئولة عن مراقبة تنفيذ الاستراتيجية بالبرلمان.وأضافت سيلفيا نبيل أن الرئيس السيسي أكد على أهمية التعاون المثمر، والمشاركة، فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة فى المنطقة العربية، مؤكدة أن الساحة العربية، تشهد ظروفا استثنائية، على المستوى الاقتصادي والسياسي، الأمر الذي يضعنا أمام المزيد من التحديات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ، لافتة إلى أن"2030" حظيت بموافقة 193 دولة في 2015، حيث حددت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة 17 هدفا لتحقيق التنمية، و169 غاية.