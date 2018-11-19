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خالد صديق: بورسعيد أول محافظة على مستوى الجمهورية خالية من العشوائيات

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن محافظة بورسعيد ستكون هى الأولى على مستوى الجمهورية الخالية من العشوائيات غير الآمنة.

وأضاف خلال حواره على قناة ام بي سي مصر، أنه سيتم القضاء على العشوائيات غير الآمنة في مختلف محافظات الجمهورية بنسبة 80% العام الحالي والنسبة المتبقية خلال العام المقبل.

وكشف أن هدف الصندوق هو تطوير والارتقاء بحياة المواطن وتوفير بيئة جيدة للمواطنين.

وأشار إلى أن انتقال الأشخاص الذين يسكنون العشوائيات من مكان إقامة لآخر يتطلب معرفة الصندوق بكل ما يتعلق بالبيئة المحيطة بهم والتفاعل معهم نفسيا واجتماعيا وبيئيا حتى يمكن توفير البيئة الملائمة.
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