ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الجفري ينشر فيديو لاحتفال مسلمي الهند بذكرى المولد النبوي الشريف

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:41 م
تهنئة المولد النبوي
تهنئة المولد النبوي ..الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي
أمل فوزي
نشر الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، مقطع فيديو بعنوان الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في الهند، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أظهر من خلاله شكل احتفال المولد النبوي الشريف في شوارع الهند.

وظهر في الفيديو المنشور بصفحة «الجفري»، احتفالية مسلمي الهند بذكرى المولد النبوي والتي تتمثل في تنظيم مسيرة طويلة لجموع غفيرة من عدة أطياف مختلفة الأعمار تجوب شوارع الهند، وهي تحمل الأعلام واللافتات، وتسير على خطى الموسيقى.

وجاء فيه أنهم يتغنون بالأناشيد في طابور طويل على جانب الطريق، البعض يحمل الأعلام، والبعض الآخر يضرب الطبول، وآخرين يحملون الزهور، وعلى الجانب الآخر للطريق يلتقط لهم المارة الصور.
loading...

ترشيحاتنا

خافيير أجيري يعمق جراح اتحاد الكرة قبل خوض منافسات الأمم الإفريقية

روسيا تستعرض أحدث طائراتها القتالية في سوريا ..فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة بغمرة

شركة سياحية روسية تعلن عودة الرحلات إلى المنتجعات المصرية

السيسي: بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة..فيديو

عادل كريم يفجر مفاجأة بشأن الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي.. فيديو

جماعة الحوثي تعلن وقف الهجمات الصاروخية على الإمارات والسعودية

الخطيب .. حكاية أسطورة لا تنتهى .. فيديو وصور

7 أنواع من الرجال احذري الارتباط بهم.. أبرزهم البصباص والشكاك.. فيديو

الأهلي يعلن موعد عودة الخطيب إلى القاهرة

كارثة .. طفل يدفع بآخر إلى سلم كهربائي ويتسبب في سقوطه.. فيديو

شاهد.. رسائل مؤثرة من نجوم الكرة المصرية لـ محمود الخطيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

كارثة .. طفل يدفع بآخر إلى سلم كهربائي ويتسبب في سقوطه.. فيديو
غادة عادل تنهار من البكاء: مبحبش حد يقول لي عينيك حلوة.. فيديو
الزنط: السيسي أعاد هندسة علاقات مصر الخارجية بشكل محترم ..فيديو
الجامعة العربية: الأزمة السورية الأكثر تعقيدا في المنطقة ..فيديو
غرف الغضب .. كسر براحتك وفك عن نفسك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟