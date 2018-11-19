الجفري ينشر فيديو لاحتفال مسلمي الهند بذكرى المولد النبوي الشريف

نشر الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، مقطع فيديو بعنوان الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في الهند، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أظهر من خلاله شكل احتفال المولد النبوي الشريف في شوارع الهند.



وظهر في الفيديو المنشور بصفحة «الجفري»، احتفالية مسلمي الهند بذكرى المولد النبوي والتي تتمثل في تنظيم مسيرة طويلة لجموع غفيرة من عدة أطياف مختلفة الأعمار تجوب شوارع الهند، وهي تحمل الأعلام واللافتات، وتسير على خطى الموسيقى.



وجاء فيه أنهم يتغنون بالأناشيد في طابور طويل على جانب الطريق، البعض يحمل الأعلام، والبعض الآخر يضرب الطبول، وآخرين يحملون الزهور، وعلى الجانب الآخر للطريق يلتقط لهم المارة الصور.

