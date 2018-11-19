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فن

أحمد الفيشاوى يتحدى زوجته ندى كامل وأولادها فى التزحلق على الجليد

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أثار الفنان أحمد الفيشاوى جدلا واسعا وذلك بعد نشره صورة مع زوجته ندى كامل وأولادها وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر الفيشاوى الصغير حيث يتحدى زوجته وأولادها فى التزحلق على الجليد بأحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر وهو ما لقى إعجاب متابعيه الذين دفعهم الفضول لمعرفة الفائز.

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "عيار ناري" بطولة محمد ممدوح وأحمد مالك وعارفة عبدالرسول وأسماء أبو اليزيد و تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوى.
أحمد الفيشاوى يتحدى زوجته ندى كامل وأولادها فى التزحلق على الجليد
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