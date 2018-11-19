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ثقافة

وزير الآثار: المتحف المصري لن يموت بعد نقل مجموعة توت عنخ آمون

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:42 م
صدى البلد
علاء المنياوي
أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن المتحف المصري بالتحرير لن يموت بعد نقل مجموعة توت عنخ آمون إلي المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك مساء اليوم الإثنين علي هامش الاحتفالية التي نظمها المتحف بمناسبة مرور 116 عاما على افتتاحه، بحضور وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الهامة.

وقال إن مجموعة أثار يويا وتويا ستعرض مكان توت عنخ آمون، وقد قمنا باستغلال مساحة كبيرة لعرض مجموعة يويا وتويا، والتي تضم 200 قطعة آثار رائعة.
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