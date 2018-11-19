يمكنك تحضيره في 5 دقائق .. مشروب يقضي على الدهون

قدم الدكتور خالد يوسف استشاري السمنة والتغذية العلاجية مشروبا يساعد على رفع معدل حرق الدهون، ولابد من تناوله بعد الوجبه بنصف ساعة ومكوناته سهلة وبسيطة.



المقادير :



-عصير ليمونة

-كوب من مشروب الشاى الأخضر محضر سابقا وبارد

-عصير ثمرة جريب فروت



طريقة تحضير المشروب:

تمزج جميع المكونات مع بعضها ثم تبرد في الثلاجة ويشرب منها كوب بعد الغداء وكوب بعد العشاء يساعد تناول هذا المشروب فى تحسين الأيض وكبح الشهية، ولكن لابد من اتباع ريجيم صحي لخفض الوزن.