أهالي أبوتيج بأسيوط يستغيثون من الإسراف في المياه بشوارع المدينة

استغاث أهالي مجلس مدينة أبوتيج التابعة لمحافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من انتشار مخالفات رش المياه في الشوارع، وغسيل السيارات والتكاتك مما يؤثر بالسلب على حصة المياه.



وقال حمام عبدالمالك، أحد أبناء المدينة في رسالته لـ صدى البلد: «أبوتيج بتعاني من مخالفات رش المياه في الشوارع والتي تؤثر على وصول المياه للأدوار المرتفعة نتيجة عدم وجود رقابة وفرض غرامة على رش المياه في الشوارع أو غسيل السيارات والتكاتك بصورة مخالفة».



وتابع «الناس بتعاني مش لاقية المياه وأصحاب المحلات والتكاتك بيغرقوا الشوارع مياه».



وناشد الأهالي اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بضرورة فرض عقوبة على عمليات الإسراف في المياه أو رشها في الشوارع وتكثيف الرقابة لمنع مثل تلك الحالات للحفاظ على المياه وتوفيرها للمواطنين، خاصة في ظل حالة النقص الكبيرة والانقطاع المستمر لمياه الشرب في المحافظة.



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