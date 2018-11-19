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أخبار البلد

وفاة عامل مصري بالأردن أثناء عمله بمشروع صرف صحي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:42 م
صدى البلد
أ ش أ
لقي عامل مصري مصرعه، اليوم "الاثنين"، جرّاء انهيار أتربة أثناء عمله مع أحد المقاولين المنفذين لمشروع خطوط صرف صحي بمنطقة مرج الحمام في الأردن.

وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني الأردني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن كوادر الإنقاذ في مديرية الدفاع المدني غرب عمّان، وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الأردني، عملت على إزاحة الردم، ونقلت المتوفي إلى مستشفى البشير الحكومي.
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