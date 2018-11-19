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فن

سامح حسين: اللي هيفوته عرض جريما في المعادي هيخسر كتير

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:33 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان سامح حسين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه عن رأيه فى مسرحية "جريما فى المعادى" والتى يقدمها فريق الفنان أشرف عبد الباقى الجديد على مسرح نجيب الريحانى.

وقال سامح : "إمبارح اتفرجت أنا ومراتى على عرض من أحلى العروض المسرحية اللي الواحد شافها في حياته.. حاجة كده محسوبة بالمللي ومحصلتش في مصر قبل كده .. مسرحية جريما فى المعادي (مسرحية كلها غلط) لكن الحقيقة انها صح الصح .. من غير اي مجاملة اللي هيفوته العرض ده هيخسر كتير .. يلا كل واحد ياخد بعضه هو و اللي جنبه و يحجز حالا هتتفاجئوا من روعته و هتتبسطوا و هتضحكوا من قلبكم... عرض كله إخلاص واجتهاد و فكر جديد و حاجة تفرح و تشرف آخر حاجة . المسرحيه بتتعرض على مسرح نجيب الريحاني بوسط البلد".

يذكر أن شارك سامح حسين الفنان أشرف عبد الباقى عدد من أجزاء الست كوم الشهير "راجل وست ستات" والذى كان بداية انطلاق بالنسبة له.
سامح حسين: اللي هيفوته عرض جريما في المعادي هيخسر كتير
سامح حسين: اللي هيفوته عرض جريما في المعادي هيخسر كتير
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