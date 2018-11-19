برلماني يكشف مميزات بنزين 95 المخصوص المقرر توفيره بداية ديسمبر

قال اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه سيتم خلط إضافات كميائية على بنزين 95 الحالي لتحسين جودته ليصبح بـ 95 "مخصوص".



وأوضح "قلدس" خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن طرح بنزين 95 المخصوص بنفس سعر البنزين العادي يخلق نوع من التنافسية بين شركات التسويق الحكومية "مصر والتعاون للبترول "وبين الشركات الخاصة لتحقيق أعلى مبيعات".



وتابع "قلدس" أعلن وزارة البترول إطلاق شركتي مصر للبترول، التعاون للبترول، أول ديسمبر المقبل، بنزين 95 مخصوص،خاصة لكل شركة، وبنفس سعر 95 العادي كنوع من التجربة سيدفع إلى المستهلكين إلى استخدامه، لافتا إلى أن توفير النوع من البنزين سيخفف الضغط على بنزين 92 الذي تدعمه الدولة بقيمة أكبر من قيمة دعم الـ 95، وبالتالى تقليل جزء من الموازنة التي تذهب لدعم البنزين.