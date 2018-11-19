الرئيس العراقي يكشف حقيقة توسطه بين السعودية وإيران

أعلن مكتب الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الإثنين، أن الأنباء التي تحدثت عن توسط صالح بين المملكة العربية السعودية وإيران لا أساس لها من الصحة.





وقال المكتب في بيان له إن وسائل إعلام تداولت أنباء حول توسط صالح بين المملكة وإيران وفقا لمصادر غير رسمية غير صحيحة.





وأضاف البيان أن الرئيس العراقي قال خلال جميع لقاءاته إن العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لتجنب تداعيات الصراع في المنطقة.





وتابع: أن العراق هو نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي، في إطار سعيه لتوطيد الصداقة والأخوة، مع حفظ تام للسيادة واحترام البلدان الأخرى.



