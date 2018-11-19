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أخبار العالم

الرئيس العراقي يكشف حقيقة توسطه بين السعودية وإيران

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:39 م
الملك سلمان وبرهم
الملك سلمان وبرهم صالح
حسام رضوان
أعلن مكتب الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الإثنين، أن الأنباء التي تحدثت عن توسط صالح بين المملكة العربية السعودية وإيران لا أساس لها من الصحة.

وقال المكتب في بيان له إن وسائل إعلام تداولت أنباء حول توسط صالح بين المملكة وإيران وفقا لمصادر غير رسمية غير صحيحة.

وأضاف البيان أن الرئيس العراقي قال خلال جميع لقاءاته إن العراق لا يلعب دور الوساطة بقدر سعيه لتجنب تداعيات الصراع في المنطقة.

وتابع: أن العراق هو نقطة تلاقي المصالح المشتركة بين محيطه العربي والإقليمي، في إطار سعيه لتوطيد الصداقة والأخوة، مع حفظ تام للسيادة واحترام البلدان الأخرى.

وكان الرئيس العراقي قد أجرى جولة إقليمية شملت عددا من دول المنطقة من بينها إيران والإمارات والأردن والكويت واختتمها بزيارة المملكة التي تلت زيارة إيران.
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