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الشرقية تعلن الحرب على التوك توك داخل المدن.. السائقون: بيوتنا هتتخرب.. والمحافظ: لا نريد ضرر أحد ونهدف إلى ترخيصه.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
التوك توك
التوك توك
محمد الطحاوي
  • الشرقية تعلن الحرب علي التوك توك داخل المدن
  • وضع إعلانات تنبيه على سائقى التوك توك بعدم ‏السير فى الشوارع الرئيسية
  • حظر سير التوك توك بالشوارع ‏والطرق الرئيسية 
  • تشكيل لجان من المحافظة للمتابعة والمرور

التوك توك تلك المركبة التي انتشرت في جميع مراكز وقري وشوارع جمهورية مصر العربية بصفة عامة وشوارع الشرقية بصفة خاصة حيث اصبح بمثابة الكابوس الذي يؤرق جميع المسئولين بالمحافظة وعلي رئسهم محافظ الشرقية ومسئولي المرور بالمحافظة.

فيما كان للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجديد عقب شهرين من تولية مهام منصبة كمحافظا للأقليم موقفا مختلفا تجاه التوك توك وخاصة بالشوارع الرئيسية بالمحافظة حيث أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن ‏والأحياء بوضع إعلانات و بنرات بالتنبيه على سائقى التوك توك بعدم ‏السير فى الشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة مع ضرورة توجيه ‏سائقى التوك توك بسرعه التوجه للإدارة العامة للمرور لإنهاء إجراءات ‏التراخيص والحصول على خط سير للعمل داخل القرى وفقًا لقانون ‏المرور واللوائح المنظمة لذلك لتسهيل الحركة المرورية للسيارات ‏والمواطنين ولإعادة الانضباط داخل شوارع المحافظة‎.‎

كما أعطى محافظ الشرقية تعليمات مشددة لجميع رؤساء مراكز ومدن ‏المحافظة بضرورة تفعيل قرار حظر سير التوك توك بالشوارع ‏والطرق الرئيسية أو السريعة أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها, وتطبيق قرار مصادرة التوك توك المخالف مع ‏توقيع غرامه مالية علي سائقه فى حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور وإتخاذ كافة الإجراءات ‏القانونية حيال المخالفين.

وعلي الفور قامت جميع مراكز ومدن المحافظة بتشكيل لجان تفتيشية على مداخل ومخارج المدن لمنع سير التكاتك الى داخل المدن وضبط اى توك توك مخالف ومصادرته.

فتمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس من ضبط عدد ( 15 ) توكتوك مخالف لسيره عكس الإتجاه والتحفظ عليهم لحين إنهاء إجراءات الترخيص والحصول على خط سير للعمل داخل القرى. 

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينه أولاد صقر من ضبط عدد ( ٥) توك توك مخالف لخط السير ومنعه من الدخول إلى المدينة.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير من ضبط عدد ( ٦ ) توك توك غير مرخص وتم توجيه سائقه إلى إدارة المرور لسرعه إنهاء إجراءات الترخيص والحصول على خط سير للعمل داخل القرى فقط.

كما تمكنت رئاسة مدينه القرين من ضبط عدد ( ١٦) توك توك مخالف وتم مصادرتهم لحين إنهاء إجراءات ترخيصهم.
كما تمكنت رئاسة مدينه القنايات من ضبط عدد (٤ ) توك توك مخالف والتحفظ عليهم.
كما تمكنت رئاسة مركز ومدينه مشتول السوق من ضبط عدد ( ١٤ ) توك توك مخالف لخطوط السير المقررة

فيما كان لسائقي التوك توك رأي اخر حيث اكدو ان قرار المحافظ يعد كارثة عليهم واصفين ذالك بأنه سوف يخرب بيوتهم مطالبين محافظ الشرقية بالعدول عن قرارة رحمة بهم وبأبنائهم.

ومن جانبة فقد اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم تشكيل لجان من المحافظة للمتابعة والمرور على جميع المراكز والمدن والأحياء للتأكد من تطبيق قرار حظر سير التوك توك داخل المدن وعمل تقارير أول بأول للعرض على المحافظ عن أخر المستجدات على أرض الواقع حول تطبيق ذلك القرار ومدى إلتزام أصحاب التكاتك من قرار حظر السير داخل المدن.

وأشار المحافظ إلي أنه لا يهدف بقرارة الاضرار بأحد ولكن الهدف من القرار هو تقنين وضع التوك توك وترخيصة حفاظا علي صحة وأرواح الأهالي والسائقين.
الشرقية تعلن الحرب على التوك توك داخل المدن.. السائقون: بيوتنا هتتخرب.. والمحافظ: لا نريد ضرر أحد ونهدف إلى ترخيصه.. صور
الشرقية تعلن الحرب على التوك توك داخل المدن.. السائقون: بيوتنا هتتخرب.. والمحافظ: لا نريد ضرر أحد ونهدف إلى ترخيصه.. صور
الشرقية تعلن الحرب على التوك توك داخل المدن.. السائقون: بيوتنا هتتخرب.. والمحافظ: لا نريد ضرر أحد ونهدف إلى ترخيصه.. صور
الشرقية تعلن الحرب على التوك توك داخل المدن.. السائقون: بيوتنا هتتخرب.. والمحافظ: لا نريد ضرر أحد ونهدف إلى ترخيصه.. صور
الشرقية تعلن الحرب على التوك توك داخل المدن.. السائقون: بيوتنا هتتخرب.. والمحافظ: لا نريد ضرر أحد ونهدف إلى ترخيصه.. صور
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