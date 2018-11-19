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ديني

خالد الجندى: زيادة النسل يعد إرهابا مجتمعيا ونحن في أزمة حقيقية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:46 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
أمل فوزي
أعرب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن استيائه من ظهور شخص يدعى أنه أزهري على حد وصفه، يهاجم تنظيم النسل، مشيرًا إلى أن زيادة النسل يعتبر إرهابا مجتمعيا.

وقال «الجندى» خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، إنه "إذا كنا نحارب الإرهاب على حدود البلاد، فهناك إرهاب مجتمعي يتمثل في زيادة النسل، فالانفجار السكاني يأكل الأخضر واليابس"، منوهًا بأن البلاد في أزمة حقيقية بسبب الانفجار السكانى.

وأضاف : "هذا الشيخ والله نحن كأزهريين لا نعرفه، وهو جاء بالفضائيات يقول أن لديه من الذرية 11 ابن وابنة، ولا أعرف كيف له أن يقوم بتربيتهم ورعايتهم، حتى وإن كان يعيش معهم في فيلا على حد قوله.. احنا فى أزمة حقيقية".
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