رامي إمام يشكر أمن مصر للطيران على استعادة الـ ipad

أعاد قطاع أمن شركة مصر للطيران جهاز الـiPad الشخصي والخاص بالمخرج الشهير رامي إمام نجل الفنان الكبير عادل إمام، والذي فقده أثناء إنهاء إجراءات سفره علي رحلة الشركة القادمة من باريس الخميس الماضي، واكتشف فقدانه عقب عودته لمنزله، وقام بإبلاغ الشركة وتمكن الأمن من إعادته.



قدم المخرج رامي إمام الشكر إلى اللواء محمد مصطفي كمال رئيس قطاع أمن الشركة، وذلك خلال زيارته لمقر الشركة بمطار القاهرة لتقديم الشكر لفريق عمل الأمن لسرعة العثور على الجهاز الخاص به.



والتقى إمام أثناء تفقده متحف الشركة التاريخي، عماد مراد مدير عام التحريات، وعرفة محفوظ مدير إدارة أمن المعلومات، ومحمد التميمي وطارق مختار ضباط أمن المعلومات.