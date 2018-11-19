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أخبار البلد

وزير الطيران يكرم العاملين بالقطاع الإعلامي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:47 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
كرم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، فريق العلاقات العامة والإعلام بوزارة الطيران المدني، لتميزهم خلال احتفال الوزارة بحفل يوم التميز للعاملين بالوزارة وفي مقدمتهم دينا الفولي المتحدث الرسمي للوزارة ورئيس القطاع الإعلامي بالوزارة.

وأكدت مصادر خاصة بوزارة الطيران المدني للوطن، ان الوزير اجتمع اليوم بالعاملين بالقطاع الإعلامي للإشادة بما بذلوه من مجهودات لانجاح الحفل.

كانت وزارة الطيران المدني احتفلت الخميس الماضي بدار الأوبرا ، بيوم التميز لتكريم العاملين المتميزين بمختلف القطاعات، في لافتة مميزة هي الأولى من نوعها بقطاع الطيران المدني.
وزير الطيران يكرم العاملين بالقطاع الإعلامي
وزير الطيران يكرم العاملين بالقطاع الإعلامي
وزير الطيران يكرم العاملين بالقطاع الإعلامي
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