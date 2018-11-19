وزير الطيران يكرم العاملين بالقطاع الإعلامي

كرم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، فريق العلاقات العامة والإعلام بوزارة الطيران المدني، لتميزهم خلال احتفال الوزارة بحفل يوم التميز للعاملين بالوزارة وفي مقدمتهم دينا الفولي المتحدث الرسمي للوزارة ورئيس القطاع الإعلامي بالوزارة.





وأكدت مصادر خاصة بوزارة الطيران المدني للوطن، ان الوزير اجتمع اليوم بالعاملين بالقطاع الإعلامي للإشادة بما بذلوه من مجهودات لانجاح الحفل.



