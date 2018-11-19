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مرأة

تعرفي على ألوان طلاء الأظافر الرائجة لموسم الشتاء

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر طلاء الأظافر أحد أساسيات الأدوات التجميلية للفتيات، والتي لا تستغني عنها أي فتاة سواء كبيرة أو صغيرة.

وتتنوع ألوان طلاء الأظافر بين الألوان المطفية والألوان اللامعة مع الأظافر الطويلة والقصيرة، وهذا يعني أن أنماط طلاء الأظافر هذا الموسم لا تقف عند أي حد.

وتعد ألوان طلاء الأظافر المعدنية البراقة من أكثر ألوان طلاء الأظافر رواجًا لموسم الشتاء، وتليها الألوان الداكنة كالأحمر البنفسجي والكحلي الفاتح والزهري الفاتح.
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