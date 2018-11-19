خطأ فادح تقع فيه ميجان ميركل يفسد إطلالتها.. صور

منذ أصبحت ميجان ميركل دوقة ساسكس أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية بزواجها من الأمير هاري، بدأت تُغير طريقة اختيارها لملابسها بما يتماشى مع حياتها الجديدة، وظهر ذلك واضحًا في الشهور الأخيرة من خلال إطلالتها وأزيائها وطريقة اختيار الملابس.



ونافست ميجان ميركل نظيرتها كيت ميدلتون دوقة كامبريدج في اختيارات الأزياء، إلا أنها تقلدها بشكل واضح في بعض التفاصيل الصغيرة وفي صيحات الموضة المتعلقة بالقبعات والأحذية التي ترتديها.



ورغم أن ميجان حصدت لقب المرأة الأكثر أناقة لعام 2018، إلا أن هناك خطأ فادحا تقع فيه ميجان ميركل يُفسد إطلالتها دومًا، وهو نوعية الجوارب الشفافة التي ترتديها ميجان، حيث أنها دائمًا ما تظهر في الصور بسيقان لامعة للغاية نتيجة الجورب الذي ترتديه، مما يفسد شكلها وإطلالتها الأنيقة.



وكانت نظيرتها كيت ميدلتون أكثر ذكاءً بارتدائها نوعا خاصا من الجوارب لا يستطع أحد اكتشاف أنها ترتديه من الأساس، فهو مطابق للون الجلد تمامًا ويحتوي على تدرجات في بطن القدم يساعد على تثبيت قدمها في الحذاء حتى لا تتعرض لموقف محرج.