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أصل الحكاية

تدلى بسلك كهربائي من مروحة سقف.. لماذا عاقب الطالب عمر نفسه بالانتحار شنقا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
يشنق نفسه - أرشيف
يشنق نفسه - أرشيف
نبيل أبو السعود
لم تفارق الشاب عُمر تلك اللحظات المريرة التي بدأت مع إعلان نتيجة الثانوية العامة التي حملت معها مفاجأة غير سارة للطالب الذي حصل على مجموع ضعيف للغاية لم يؤهله سوى للالتحاق بكلية الحقوق منتسبا.

الطالب عُمر البالغ من العمر 18 عاما لم يستطع التكيف مع الظروف التي حتمتها عليه نتيجة الثانوية العامة، فأصبح وحيدا يعاقب نفسه بين كل حين والآخر على تلك النتيجة، بينما انطوى على نفسه بعيدا عن الأعين في معظم أوقاته.

الأزمة النفسية تصاعدت مع عمر الذي خطط للتخلص من كل تلك الهواجس والبدء في حياة أخرى، لكنها حياة خلف إطار الرؤية، حياة بعد الموت بدأت بقرار الطالب بالتخلص من حياته بالانتحار.

ابتعد الطالب عن الأنظار داخل مزرعة دواجن بطريق أسيوط الغربي، بعد أن اتخذ قراره وانتوى التخلص من حياته وحيدا، بوسيلة أعد لها جيدا، مستخدما كابل كهرباء علقه في مروحة سقف، وتدلى منه الطالب لافظا أنفاسه الأخيرة.

اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية بالفيوم ، يفيد ببلاغ من المواطن "عمرو محمد عمر محمد " 22 سنة "طالب" ومقيم العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بقيام شقيقه "عمر محمد ع م" 18 سنة"طالب" ومقيم بذات العنوان بشنق نفسه بكابل كهرباء معلق بمروحة سقف داخل مزرعة دواجن مستأجرة لهم بناحية طريق أسيوط الصحراوي الغربي.

بانتقال ضباط المباحث الجنائية بالمركز تبين وجود جثة المتوفى داخل المزرعة يرتدى ملابسه كاملة وبمناظرتها تبين وجود جرح بمقدمة الرقبة، ولا توجد أية إصابات ظاهرية أخرى.

وبسؤال المبلغ، قرر قيام المتوفى بشنق نفسه نظرا لأنه يعانى من أزمة نفسية لحصوله على نتيجة ضعيفة بالثانوية العامة والتحاقه بكلية الحقوق انتساب دون رغبته، ولم يتهم أحد بارتكاب الحادث.

تحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
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