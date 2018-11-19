حبس زوج قتل زوجته خنقا لاكتشافه خيانتها

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، اليوم الاثنين، بحبس صاحب ورشة ثلاجات 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زوجته، بسبب ارتباطها بعلاقة آثمة بشخص آخر بدائرة قسم شرطة أوسيم.



كشفت التحقيقات أن الجريمة تم الكشف عنها منذ 3 اشهر عندما عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة سيدة داخل حقيبة سفر ملقاة بمقلب قمامة بمنطقة بشتيل في ثاني أيام عيد الأضحى الماضي، وتبين أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة؛ لاكتشافها خيانتها له وارتباطها بعلاقة آثمة بشخص آخر، بعدما شاهدها وهي تتحدث مع آخر في الهاتف ليلًا.



كان تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بشهر أغسطس الماضي إخطارا بالعثور على جثة داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم ملقاة بمقلب قمامة ببشتيل دائرة مركز أوسيم، وتبين أن بداخلها سيدة في العقد الثالث من العمر، شكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث للكشف عن هوية القتيلة والتوصل إلى الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.



وأمرت النيابة وقت العثور على الجثة بإيداعها بمشرحة زينهم، وأخذ عينات الحمض النووي منها، لفحصها وتشريح الجثة؛ لبيان أسباب الوفاة.



تابعت التحقيقات أنه بعد مرور قرابة شهر تم دفنها بمقابر الصدقة، وطوال الأشهر الثلاثة الماضية قام فريق البحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد عرفان مفتش المباحث بفحص بلاغات التغيب على مستوي الجمهورية وتعميم صورة القتيلة على كافة أقسام الشرطة حتى تم التوصل إلى أسرتها بمنطقة إمبابة؛ حيث حرر زوجها بلاغًا بتغيبها في وقت متزامن للعثور على جثتها.



تولى المقدم أمثل حرحش، وكيل فرقة شمال الجيزة مناقشة زوج، وأسرة المجني عليها بعد تعرفهم على صور الجثة، وتطابق عينة الحمض النووي لهم مع عينات الجثة.



وأمام النيابة قرر زوجها أنها خرجت من المنزل، ولم تعد ما اضطره لتحرير محضر بتغيبها، حتى فوجئ برجال الشرطة يلقون القبض عليه وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الجريمة لاكتشافه علاقتها بآخر.