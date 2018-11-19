محافظة القاهرة: رصف طريق ترعة الخشاب بطول 8 كيلو كبديل للكورنيش

طالب اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بإزالة جميع المعوقات من أجل ســرعــة الانتهاء من أعمال رصف طريق ترعة الخشاب بطول 8 كيلو بحـي المعصرة.



ووجه "فؤاد" في تصريحات صحفية، بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لنقـل كابلات الكهرباء وكابلات التليفونات، حيث يتم تنفيذ الطريق بإشراف مديـرية الطـرق.



وأوضح نائب المحافظ أن هــذا الطـريق يعد البـديل للقادم من طــرة حتــى حلــوان بـاتجـاه الكـورنيش.



وطالب برفع الإشغالات والسيارات المتهالكة المتروكة بالشوارع بالإضافة إلى تقليم الأشجار وإزالة ما هو ملقـى على الأرض لعدم إعاقة الحركة بالطريق أمام سير المواطنين.