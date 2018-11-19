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البحيرة تبحث طرق الحد من انتشار دودة الفاشيولا جراد الكلب ومكافحة القوارض

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:21 م
البحيرة تبحث طرق
البحيرة تبحث طرق الحد من انتشار دودة الفاشيولا
جمالات الدمنهورى
عقد المهندس عبد الرحمن الشهاوى - السكرتير العام اجتماع اللجنة العليا لمكافحة ناقلات الأمراض بحضور وكلاء وزارة الصحة والرى والزراعة والطب البيطرى ومديرى عام الإدارة العام للأمراض المتوطنة ورؤساء الوحدات المحلية وإدارة البيئة، بالإضافة إلى الإدارات العامة التابعة للإدارة المتوطنة، وذلك لمناقشة طرق الحد من انتشار دودة الفاشيولا وانتشار حشرة جراد الكلب وتنظيم حملة لمكافحة القوارض بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدات المحلية وكذا الاستعداد لمواجهة موسم السيول ومكافحة ناقلات الأمراض من العقارب والبعوض والذباب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة دور المديريات ومجالس المدن فى تنظيم حملات مكافحة الكلاب الضالة وتطهير الترع والمصارف لتمكين إدارة المتوطنة لمكافحة يرقات البعوض.

ووجه الشهاوى بضرورة عمل التثقيف الصحى اللازم للكوادر الطبية والقيادات المحلية والأهالي وخاصة في المناطق ذات معدلات الانتشار المرتفع للأمراض المتوطنة.
البحيرة تبحث طرق الحد من انتشار دودة الفاشيولا جراد الكلب ومكافحة القوارض
البحيرة تبحث طرق الحد من انتشار دودة الفاشيولا جراد الكلب ومكافحة القوارض
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