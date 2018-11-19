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محافظات

بنى سويف تتعاون مع نقابة الزراعيين لتنفيذ مبادرة لزراعة الأشجار

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:22 م
تنفيذ مبادرة لزراعة
تنفيذ مبادرة لزراعة الأشجارة المثمرة
محمد عبد الحليم
أناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ إطلاق إشارة البدء في تنفيذ مبادرة لزراعة مليون شجرة مثمرة والتي تنفذها نقابة المهن الزراعية على مستوى الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتهدف المبادرة "التي تنفذها نقابة المهن الزراعية بالتعاون مع المحافظات "زراعة الأشجار المثمرة"، لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تشمل المشاركة فى توفير الأمن الغذائى والحد والتكيف مع التغيرات المناخية وتوعية الشباب والأطفال بثقافة أهمية الأشجار والحفاظ عليها ورعايتها.

وقد دعمت النقابة محافظة بني سويف بـ (3000) شتلة من الأشجار المثمرة (الجوافة ، البرتقال، تين الرمادي ، رومان) كمرحلة أولى ضمن المبادرة.

حضر الاحتفالية المهندس السيد عبد اللطيف وكيل النقابة العامة للزراعيين، والمهندس محمد الشورى سكرتير النقابة العامة، المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، والمهندس مصطفى راشد نقيب الزراعيين بالمحافظة وسهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم.

تجدر الإشارة إلى أن حملة زراعة الأشجار المثمرة والتي تنفذها نقابة المهن الزراعية تم تنفيذها حتى الآن في 8 محافظات، وجارٍ التنفيذ في باقي المحافظات من خلال جدول زمني وبالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعنية.
بنى سويف تتعاون مع نقابة الزراعيين لتنفيذ مبادرة لزراعة الأشجار
بنى سويف تتعاون مع نقابة الزراعيين لتنفيذ مبادرة لزراعة الأشجار
بنى سويف تتعاون مع نقابة الزراعيين لتنفيذ مبادرة لزراعة الأشجار
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