أوقاف الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي الشريف

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، مساء اليوم، احتفالية كبرى بذكرى المولد النبوى الشريف، وذلك بمسجد المرسي أبو العباس، بمنطقة بحري وسط المدينة.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى قيادات الأوقاف وعلى رأسهم الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، وحضور شعبي كبير.



وتزينت مساجد منطقة بحري بالاسكندرية اليوم بخيوط الإضاءة الملونة، بالتزامن مع انطلاق مسيرة لإحدى الطرق الصوفية من مسجد تمراز وصولا إلى مسجد أبوالعباس.