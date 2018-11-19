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برلمان

رياضة النواب تختتم جولتها في الصعيد بزيارة المدينة الشبابية بالأقصر.. صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:10 م
صدى البلد
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
اختتم الوفد البرلماني التابع للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، جولته التفقدية التي قام بها لمحافظتي الأقصر وقنا لزيارة مراكز الشباب والتعرف على المشكلات التي تواجه دعم وتمكين الشباب.

وزار الوفد اليوم الإثنين 3 مراكز شباب بمحافظة الأقصر التقى خلالها المسؤولين وتم مناقشتهم في خطة العمل وابرز الأنشطة التي يقومون بها ويقدمونها للشباب بالإضافة للاستماع لشكواهم بشأن التحديات والأزمات التي تواجه مسيرة العمل.

وطلبت اللجنة خلال الزيارة من مسؤولي المراكز بامدادهم بمذكرة رسمية تتضمن كافة المشكلات ومتطلباتهم على أن يتم مناقشتها مع الوزير أشرف صبحي ومناشدته بسرعة إعطاءه التوجيهات لحلها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

كما زار الوفد المدينة الشبابية بالأقصر وتفقد المباني والمسرح والمطعم ووعد المسؤولين بسرعة التدخل للإنتهاء من الملعب بجانب إنشاء حمام للسباحة.

وكان الوفد قد التقى صباح اليوم الاثنين، كلا من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حبة تطرق اللقاء لبحث اوضاع المحافظتين والمشروعات التنموية التي يتم إنشاؤها والتحديات الموجودة وكذلك اوضاع مراكز الشباب والرياضة.
رياضة النواب تختتم جولتها في الصعيد بزيارة المدينة الشبابية بالأقصر.. صور
رياضة النواب تختتم جولتها في الصعيد بزيارة المدينة الشبابية بالأقصر.. صور
رياضة النواب تختتم جولتها في الصعيد بزيارة المدينة الشبابية بالأقصر.. صور
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