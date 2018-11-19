على خطى ميجان.. خطوبة ملكية جديدة.. صور

ليست ميجان ماركل، دوقة ساسكس، ذات الأصل الأمريكي، التي تكسب قلب الأمراء في العائلة الملكية فقط، فقد أعلن الملك قسطنطين الملك السابق وزوجته الملكة آن ماري عن خطوبة الأميرة ثيودورا، أصغر بناتهما، على المحامي الأمريكي ماثيو كومار.



وسارعت ثيودورا – 35 عاما- إلى الكتابة عن الأخبار السعيدة على صفحتها بموقع الصور "إنستجرام"مصحوبة بصور بالأبيض والأسود مع خطيبها.



وكتبت تعليقا على الصور قائلة: "الكلمات لا يمكن أن تعبر عن شعورنا بالسعادة والإثارة، لا يمكنني الانتظار حتى أتزوج من هذا الرجل الرائع، أحبك يا مات".



وسارع أعضاء العائلة الملكية إلى مشاركة التهاني على تعليق الأميرة: "أخبار رائعة إيفا"، حسبما كتبت ابنة شقيقة ثيودورا".



وأضاف الأمير نيكولاوس ، شقيق العروس الملكي: "أنا سعيد للغاية لك وأتمنى لكما حياة سعيدة إلى الأبد".



والأميرة ثيودورا ابنة الملك السابق لليونان، والذي تنحى عن العرش عام 1974، ونشأت في بريطانيا، إلا أنها قضت معظم حياتها في الولايات المتحدة حيث حصلت على شهادتها الجامعية من جامعة براون قسم المسرح، كما شاركت في بطولة في بطولة المسلسل التليفزيوني "الجرىء والجميلات".