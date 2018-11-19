طارق فهمي: تبادل الأسرى بين فلسطين وقوات الاحتلال مرتبط بالتهدئة



وأضاف فهمي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجانب الإسرائيلي قدر الوقت المستغرق في التهدئة بفترة 6 أشهر من أجل بناء حالة من الثقة والاستقرار مع تنفيذ تسهيلات الاقتصادية، وفتح المعبر، ونمط إعاشة، وإعادة تأهيل القطاع.



كشف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الجانب الفلسطيني والإسرائيلي يبحثون عن الثقة في تلك الفترة حتى يتم الوصول إلى مرحلة تبادل الأسرى المنتهية بالفعل، وسط توقعات بعدم وجود تهدئة من الجانبين في فترة الـ 6 أشهر.



وأكد فهمي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يروج لفكرة السلام الاقتصادي.



قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تنتهي بعد مرور 6 أشهر، ثم تبدأ مرحلة تبادل الأسرى بين الجانبين.