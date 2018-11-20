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اقتصاد

حلوان للآلات توقع عقد بيع 5 ماكينات مكبس 20 طن لتقطيع الجلود مصنعة محليا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
وقع رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) اللواء مهندس مختار عطا خيري عقد بيع عدد 5 ماكينات مكبس 20 طن لتقطيع الجلود مصنعة محليا باستخدام أساليب الهندسة العكسية مع يحيى سعيد زلط نائب رئيس الاتحاد العربى للجلود ورئيس مجلس إدارة شركة مركز صناعات الجلود المتطورة ، وذلك بحضور المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعه مهندس أحمد طه، والمهندس محمود ماجد سليم نائب رئيس الاتحاد العربى للجلود ونائب رئيس مجلس إدارة مركز صناعات الجلود المتطورة ، والاستاذ أحمد قطب رئيس قطاع التسويق بمصنع 999 الحربى ، والاستاذ محمد هاشم ، رئيس قطاعات التسويق والمعارض بالهيئة.

جدير بالذكر أن المركز قام بتوفير تصنيع ماكينة تقطيع الجلد (مكبس 20 طن) والتى تستخدم فى مصانع الأحذية ومصانع المنتجات الجلدية ويتم استيرادها من الصين وأوروبا بسعر حوالى 4000 دولار (حوالى 72000 جنيه مصرى) للمكبس الايطالى بمصنع 999 الحربى بسعر بيع محلي 67000 جنيه مصرى حيث قام المركز بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بحضور ممثلي المركز برئاسة المدير التنفيذي وممثلي الهيئة بحضور الدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والتي اسفرت عن استخدام تقنية الهندسة العكسية لتصميم وتصنيع الماكينة كما تمكن المركز أيضًا من توفير أول عميل لشراء عدد (5) ماكينات كدفعة أولى من الماكينة محلية الصنع من عدد متوقع (100) ماكينة.

ويستخدم مكبس القطع المصنع محليا في عدة تطبيقات مثل قطع اللدائن والجلود والمطاط بقوة قطع مناسبة، كما يتميز بسهولة التشغيل ومعالجة سطحية للجسم المعدني، وبه نظام التحكم الكهربي المرن مع الضبط الدقيق. كما تتميز الماكينة أيضا بتوافر جميع قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع وسهولة إجراء الصيانة وكشف الأعطال من خلال مصنع (999 الحربي)، إلى جانب سهولة التحكم بذراع الضغط ونظام أمان للموتور عند زيادة التحميل.
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