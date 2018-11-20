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برلمان

محمد فؤاد: نثمن أي حراك بخصوص الأحوال الشخصية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:27 ص
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
القسم السياسي
فضل النائب محمد فؤاد عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، عدم التعليق على مشروع القانون، الذي تعده النائبة آمنة نصير لوضع مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند الإنفصال، وحصولها على 5% من دخل طليقها الشهري، قبل إحالته للبرلمان والموافقة عليه، لعدم خلق جدال في هذه الأمور.

وأضاف فؤاد، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان هذه الأمور من اختصاص الأزهر والمؤسسات الدينية ، مؤكدا أن الشرع حدد كل هذه الأمور المختصة بحقوق الزوجة واوفي الزوجة حقها كامل.

وثمن فؤاد، أي حراك يختص بأمور الأحوال الشخصية ووصفه بالحراك المحمود، وسيتم التعليق عليه بعد تقديمه.

يذكر أن النائبة الدكتورة آمنة نصير، قالت أنها تعد مشروع قانون ستقدمه إلى البرلمان بوضع مكافأة نهاية الخدمة للزوجة عند طلاقها.

وأشارت نصير، إلى أن مشروع القانون ينص على أن المرأة التى يتم تطليقها من زوجها ويمر على طلاقها خمس سنوات تحصل على 5 % من دخل طليقها الشهرى سواء في الوظيفة أو التجارة او أى مهنة يمتهنها كمكافأة نهاية الخدمة لها.
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