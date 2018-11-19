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أخبار العالم

الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
حسام رضوان
نشرت صحيفة "الرأي" الأردنية الصور الأولى لموقع الحادث، حيث توفى عامل مصري إثر انهيار ترابي بالعاصمة عمان.

وقالت الصحيفة إن العامل المصري يعمل مع أحد المقاولين وتحديدا، شركة "وادي الطواحين"، والتي تقوم بتنفيذ مشروع خطوط صرف صحي في منطقة مرج الحمام، وذلك أثناء قيامه بتركيب أحد الخطوط، ليحدث انهيار ترابي في الموقع راح ضحيته.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن إدارة الإعلام في الدفاع المدني قولها إن عناصر الإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب عمان وبإسناد من فريق البحث والإنقاذ الأردني عملت على إزاحة الردم وقامت بتحرير ونقل المتوفي إلى مستشفى البشير الحكومي.
الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن
الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن
الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن
الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن
الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن
الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن
الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن
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