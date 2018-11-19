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ثقافة

وزير الآثار: المتحف المصري يكون عالميا خلال 7 سنوات

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار أن هناك تحالفا مع 5 من أكبر المتاحف الأوروبية،وذلك للتعاون وتطوير العمل في المتحف المصري بالتحرير، ليكون منافسا قويا على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العناني اليوم، في الاحتفالية التي تنظمها الوزارة، وذلك بمناسبة مرور 116 عاما على افتتاحه المتحف المصري بالتحرير، كاشفا أن الاحتفالية حضرها 18 وزيرا حاليين و 13 وزيرا ومحافظا سابقين.

قال العناني إن حضور رجال ووزراء الحكومة ونواب مجلس الشعب والسفراء وكبار الكتاب والإعلاميين والأثريين، رسالة قوية بتقدير الدولة ومصر كلها لآثارها.

وقال إن آثار المتحف المتنوعة يمكنها أن تكون عدة متاحف مختلفة،والمتحف يحتاج لعمل كثير في البنية الأساسية والخدمات التي تقدم للسائحين.

وأوضح العناني أن الوزارة حصلت على منحة من الاتحاد الأوروبي لخطة عمل علي مدار 7 سنوات ليكون المتحف المصري عالميا وفقا للمعايير الدولية لليونسكو.
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