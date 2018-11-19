التحالف العربي: يجب وقوف العالم والأمم المتحدة إلى جانب القوات اليمنية ضد الحوثيين

شدد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، على ضرورة وقوف العالم والأمم المتحدة إلى جانب القوى الوطنية ضد الميليشيات الحوثية.



ونقلت قناة "العربية" عن المالكي قوله - في مؤتمر صحفي عقده بالرياض - إن قوات الجيش اليمني مدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية حققت تقدما كبيرا على الحوثيين في كافة الجبهات، وكبدت العناصر الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وفيما يخص مدينة الحديدة والتي تنتشر فيها عناصر ميليشيات الحوثيين، أكد المالكي حرص الجيش اليمني على عدم إلحاق الضرر بالمدنيين في المدينة مع تقدمه المستمر.