ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فيديو جراف

فيديوجراف: أم تقيد طفلتها في السرير للجلوس مع صديقها.. فكانت الفاجعة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
إمام رمضان
تجردت أم من المشاعر، عندما أقدمت على تقييد طفلتها الصغيرة البالغة من العمر 19 شهرًا، داخل سريرها الخشبي، لإجبارها على النوم، حتى تستطيع الجلوس مع صديقها. 

تم العثور على الطفلة متوفاة داخل سريرها في مدينة بريستون في مارس 2017، ولم يُكتشف ما فعلته الأم بطفلتها سوى بعد الفحص الشامل الذى كشف عن مفاجأة وهي وفاة الطفلة بسبب فرط الحرارة بعد تقييدها بالسرير مما تسبب في اختناقها بعد منع تنظيم درجة الحرارة داخل جسدها. 

بعدها اعترفت الأم أنها قامت بتقييد الطفلة لإجبارها على النوم ووضعت هي وصديقها ملاءات السرير، مما تسبب في موت الطفلة، وتم الحكم على الأم بالسجن لمدة 20 عامًا، وعلى صديقها بـ 10 سنوات.

loading...

ترشيحاتنا

الصور الأولى من موقع وفاة العامل المصري في الأردن

خبراء: الضرائب تعرقل انخفاض أسعار السيارات الأوروبية في السوق المصرية

أحمد الفيشاوى يتحدى زوجته ندى كامل وأولادها فى التزحلق على الجليد

الأهلي يعلن موعد عودة الخطيب إلى القاهرة

الكاف يدرس نقل مقره من 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة

إصابة عامل أثناء هدم مبنى إداري في القاهرة الجديدة.. صور

مي حلمي تنشر صورة بصحبة مالك القاهرة والناس

الضرائب العقارية: 30 يونيو آخر موعد لتقديم الإقرارات

على خطى ميجان.. خطوبة ملكية جديدة.. صور

بالأسماء.. تطبيقات خبيثة تدمر هاتفك الذكي امسحها فورا

الخطيب يغادر غرفة العمليات وينقل للعناية المركزة

أول تعليق إيراني بعد وقف الحوثي إطلاق الصواريخ على دول التحالف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

النجار: السيسي يركز على دور المؤسسات الدينية في مواجهة الفكر المتطرف.. فيديو
الصحة: 10 ملايين مواطن خضعوا لفحص فيروس سي .. فيديو
كارثة .. طفل يدفع بآخر إلى سلم كهربائي ويتسبب في سقوطه.. فيديو
غادة عادل تنهار من البكاء: مبحبش حد يقول لي عينيك حلوة.. فيديو
الزنط: السيسي أعاد هندسة علاقات مصر الخارجية بشكل محترم ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟