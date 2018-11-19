فيديوجراف: أم تقيد طفلتها في السرير للجلوس مع صديقها.. فكانت الفاجعة

تجردت أم من المشاعر، عندما أقدمت على تقييد طفلتها الصغيرة البالغة من العمر 19 شهرًا، داخل سريرها الخشبي، لإجبارها على النوم، حتى تستطيع الجلوس مع صديقها.





تم العثور على الطفلة متوفاة داخل سريرها في مدينة بريستون في مارس 2017، ولم يُكتشف ما فعلته الأم بطفلتها سوى بعد الفحص الشامل الذى كشف عن مفاجأة وهي وفاة الطفلة بسبب فرط الحرارة بعد تقييدها بالسرير مما تسبب في اختناقها بعد منع تنظيم درجة الحرارة داخل جسدها.





بعدها اعترفت الأم أنها قامت بتقييد الطفلة لإجبارها على النوم ووضعت هي وصديقها ملاءات السرير، مما تسبب في موت الطفلة، وتم الحكم على الأم بالسجن لمدة 20 عامًا، وعلى صديقها بـ 10 سنوات.