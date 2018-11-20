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تعليم

مدير التعليم النموذجي يتفقد معهد الغردقة الإبتدائي لتفعيل برنامج القرائية

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
زار على مشرف مدير التعليم النموذجي بمنطقة البحر الأحمر الازهرية، اليوم "الاثنين"، معهد الغردقة الإبتدائي النموذجى، للإطمئنان على سير العملية التعليمية.

وتفقد مشرف الفصول الدراسية وناقش الطلاب حول المناهج الدراسية، كما تفقد إجراءات تفعيل برنامج القرائية بالمعهد ، وأثنى ف"مشرف" على الجهد المبذول ، مطالبا من الطلاب ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق التفوق والتميز .

يأتي هذا فى إطار المتابعات الميدانية المكثفة لمتابعة سير العملية التعليمية بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية.
مدير التعليم النموذجي يتفقد معهد الغردقة الإبتدائي لتفعيل برنامج القرائية
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