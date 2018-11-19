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بعد إعلان وزير الزراعة خطة زمنية لمواجهة ارتفاع أسعار البطاطس وبعض المحاصيل.. الفلاحين: عدم تفعيل الزراعات التعاقدية سبب الأزمة.. ولا بد من إجراءات قوية من الحكومة لمواجهة الاحتكار ووجود بيانات خاصة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:58 م
صدى البلد
محمود محسن
  • نقيب الفلاحين: عدم تفعيل الزراعات التعاقدية سبب أزمة ارتفاع أسعار البطاطس
  • اتحاد الفلاحين يطالب الحكومة بإجراءات لمكافحة الاحتكار
  • مطالب بقاعدة بيانات خاصة بالمساحات المزروعة


قام الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة بالإعلان عن وضع وإعداد خريطة زراعية، بدءا من الشهر المقبل وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار محصول البطاطس وبعض المحاصيل كالطماطم والفول وغيرها.

كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن وزارة الزراعة تقوم بإعداد عدد من البيانات الخاصة بالمساحات المنزرعة من كافة المحاصيل، لافتا إلى أن تلك البيانات تعد تمهيدًا لمشروع الكارت الذكي المتوقع تدشينه العام المقبل.

وأشار إلى أن كل محافظة ترسل كافة المساحات المنزرعة بالمحاصيل المختلفة لديها، مؤكدا أن الخريطة الزراعية توفر معلومات للمستوردين والمصدرين.

"صدى البلد" استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن السبب وراء ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة الماضية يعود إلى العروة الماضية والتي جعلت الفلاحين يتكبدون خسائر كبيرة بعد تراجع سعر البيع ووصول سعر الطن في المزرعة إلى 900 جنيه، ووصول خسائر الفدان إلى 7500 جنيه، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الزراعة من أسعار الأسمدة والتقاوي وأجور العمالة المتواصلة.

وأضاف أبو صدام في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن كل ذلك أدى لعزوف كثير من مزارعي البطاطس عن زراعتها، حيث قلت المساحة المزروعة من 600 ألف فدان إلى حوالي 400 ألف فدان فبالتالي زادت الأسعار.

أشار نقيب عام الفلاحين الى أن عدم وجود دورة زراعية وعدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية يعد أحد الأسباب الهامة والمحورية لارتفاع أسعار البطاطس مؤكدا أن وزارة الزراعة قامت بوضع خريطة زراعية للقضاء على ارتفاع أسعار البطاطس.

كما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن السبب الحقيقي وراء إرتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة الأخيرة بالأسواق هم التجار مؤكدا أن عدد من التجار يلجأ إلى الاحتكار وعلى وزارة الزراعة والحكومة منع الاحتكار ووضع ضوابط صارمة لحماية المواطنين من إرتفاع الأسعار.

وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن أسعار البطاطس سوف تنخفض خلال الفترة القادمة خاصة مع جني المحصول مؤكدا أن وزارة الزراعة قامت بوضع خطة وخريطة زمنية للقضاء على إرتفاع أسعار البطاطس وبعض المحاصيل.

وأشار فرج إلى ضرورة قيام وزارة الزراعة بإعداد عدد من البيانات الخاصة بالمساحات المزروعة من محصول البطاطس وكافة المحاصيل مشيرا إلى أنه عن طريق تلك الخطوة تتم معرفة الكميات التي سوف يتم ضخها للسوق المحلى وإمكانية التصدير.
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