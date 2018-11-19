قد تحتاجين إلى استخدام الشوكولاتة في العديد من الحلوى أو حتى بإعداد الساندوتشات لأفراد عائلتك كنوع من التغيير، وبالرغم من سهولة إعدادها، إلا أنها لا تعطي نفس مذاق الشوكولاتة التي تبتاعها من المحلات.



وقامت الشيف نونا بوضع وصفة طريقة تحضير الشوكولاتة القابلة للدهن على صفحتها الرسمية فيس بوك، والتي يمكن استخدامها في العديد من الحلويات، وبطرق مختلفة، واليكم الوصفة بالتفصيل..



مقادير الشوكولاتة القابلة للدهن:



كوب بندق محمص بدون قشر

2 م. ص زيت

1/4 كوب سكر

1/2 كوب كاكاو مر

1/2 م. ص فانيليا



طريقة تحضير الشوكولاتة القابلة للدهن:



١- نحمص البندق قليلا ثم نفرمه فرما ناعما.

٢- نضع بالكبة البندق والزيت، وجميع المكونات، ونخلط حتى تتجانس جميع المكونات، ونحصل على خليط ناعم جدا وبدون اى تكتلات.

٣- ثم نحفظها فى برطمان معقم ومجفف تماما فى الثلاجة أو بالمطبخ لحين الاستخدام .