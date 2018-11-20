حفل افتتاح نموذج محاكاة الدول العربية بجامعة القاهرة.. غدا

أعلن مروان عبود، منظم نموذج محاكاة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بجامعة القاهرة، عن تنظيم النموذج لحفل افتتاحى له الأربعاء المقبل.





وأوضح مروان فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن تنطلق الاحتفالية من داخل وزارة الشباب والرياضة وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بإعتبارها من مؤسسى النموذج وعدد من القيادات.



