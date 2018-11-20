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تعليم

حفل افتتاح نموذج محاكاة الدول العربية بجامعة القاهرة.. غدا

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 02:36 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلن مروان عبود، منظم نموذج محاكاة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بجامعة القاهرة، عن تنظيم النموذج لحفل افتتاحى له الأربعاء المقبل.

وأوضح مروان فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن تنطلق الاحتفالية من داخل وزارة الشباب والرياضة وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بإعتبارها من مؤسسى النموذج وعدد من القيادات. 

يذكر أن نموذج محاكاة الأمم المتحدة يتم تطبيقه من خلال ٩ محاضرات، ويتم من خلالها إعداد الطلاب للمناقشات وكيفية التعرف على القضايا المختلفة والحصول علي مصادر للإفادة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وبعد الانتهاء من المحاضرات النظرية، يتم إعداد مؤتمر لملتقي الطلاب المشاركين بالنموذج بعد انتهاء العام الدراسي.
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