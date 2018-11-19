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منوعات

دعم متحف نجيب باشا محفوظ بقصر العيني بحلول تكنولوجية جديدة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
احمد عبد القوى
أعلنت شركة اتصالات مصر عن بدء تفعيل مبادرة دعم متحف نجيب باشا محفوظ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، الذي يعد أكبر وأقدم مستودع عينات والأول من نوعه في استخدام طرق العرض الرقمية ودمجها في المنظومة التعليمية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

تأتي هذه المبادرة في إطار عملية تجديد المتحف بالكامل وإدخال نظام التعليم الطبي الحديث والأرشفة الرقمية لجميع محتوياتها وعرضها على الإنترنت، باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR) على عينات الجرار المرتبطة بمقاطع الفيديو المخفية على الموقع الإلكتروني الجديد الخاص بالمتحف والتي تعرض الموجات فوق الصوتية والعمليات الجراحية المتعلقة بعلم الباثولوجي والحالات النادرة. حيث قامت شركة اتصالات مصر بتقديم عدد من الحلول التكنولوجية والأجهزة اللوحية وخطوط الإنترنت ADSL.


وأكد المهندس خالد حجازي – الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر – ان هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لإصلاح قطاع الصحة، وانطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية تطوير هذا القطاع الحيوي كأحد الركائز الرئيسية في تنمية المجتمع، وتحقيقًا لاستراتيجيتها التي تسعي إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية باستخدام الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي توفرها لإحداث تأثيرًا إيجابًا طويل الأمد. وتسهم هذه التطبيقات في الربط الإلكتروني للمنظومة الصحية وتوفير المؤشرات الاحصائية لدعم اتخاذ القرار، فضلا عن الارتقاء بأداء الأطباء والعاملين.
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