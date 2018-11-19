تعرف على أسعار العقارات بمنطقة فيصل

تفاوتت أسعار العقارات بمنطقة فيصل بالقاهرة وتختلف حسب المنطقة ومستوى التشطيب والفرش والأجهزة والخدمات المحيطة بالعقار.



وجاءت أسعار الشقق الإيجار في أول فيصل والطالبية لتتراوح بين 950 جنيها لتصل لـ 3 آلاف جنيه شهريا وتبدأ مساحة الشقق من 80 مترا لـ173 مترا، كاملة الخدمات من غاز وكهرباء ومياه، لكن بدون فرش بينما تصل أسعار الشقق المفروشة بشارع العشرين وشارع الملكة لتتراوح بين 2500 جنيه لتصل لـ 7800 جنيه شهريا، وتتنوع المساحات بين 80 مترا، و140مترا، و170مترا، وتوجد مستويات مختلفة لتلائم كل العملاء بما يتناسب مع أذواقهم واحتياجاتهم وأيضا إمكاناتهم المادية.



وجاءت أسعار الشقق التمليك بفيصل الرئيسي والطالبية والعشرين تتراوح بين 250 ألف جنيه لتصل لـ450 ألف جنيه، وتتنوع المساحات لتبدأ من 90 مترا حتي 170 مترا وبعضها تشطيب لوكس وسوبر لوكس وأسعار الإيجار تتراوح من 500 جنيه لتصل لـ900 جنيه في اليوم، وأقل مدة للإيجار 4أيام.