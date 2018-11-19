ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تعرف على أسعار العقارات بمنطقة فيصل

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:48 م
صدى البلد
أيمن سيد
تفاوتت أسعار العقارات بمنطقة فيصل بالقاهرة وتختلف حسب المنطقة ومستوى التشطيب والفرش والأجهزة والخدمات المحيطة بالعقار.

وجاءت أسعار الشقق الإيجار في أول فيصل والطالبية لتتراوح بين 950 جنيها لتصل لـ 3 آلاف جنيه شهريا وتبدأ مساحة الشقق من 80 مترا لـ173 مترا، كاملة الخدمات من غاز وكهرباء ومياه، لكن بدون فرش بينما تصل أسعار الشقق المفروشة بشارع العشرين وشارع الملكة لتتراوح بين 2500 جنيه لتصل لـ 7800 جنيه شهريا، وتتنوع المساحات بين 80 مترا، و140مترا، و170مترا، وتوجد مستويات مختلفة لتلائم كل العملاء بما يتناسب مع أذواقهم واحتياجاتهم وأيضا إمكاناتهم المادية.

وجاءت أسعار الشقق التمليك بفيصل الرئيسي والطالبية والعشرين تتراوح بين 250 ألف جنيه لتصل لـ450 ألف جنيه، وتتنوع المساحات لتبدأ من 90 مترا حتي 170 مترا وبعضها تشطيب لوكس وسوبر لوكس وأسعار الإيجار تتراوح من 500 جنيه لتصل لـ900 جنيه في اليوم، وأقل مدة للإيجار 4أيام.
loading...

ترشيحاتنا

بالأسماء.. تطبيقات خبيثة تدمر هاتفك الذكي امسحها فورا

حبس عاطل قتل خالته وزوجها للخلاف على الميراث بروض الفرج

شاهد.. لبنى عسل تدخل في نوبة ضحك على الهواء

برلماني يكشف عن لجنة لدراسة أجور الموظفين وتوقعات بزيادتها

الخطيب يغادر غرفة العناية المركزة بعد تحسن حالته ..فيديو

5 مطالب لجماهير الأهلي من إدارة النادي حتى تعود البطولات ..فيديو

سكك حديد مصر تدخل عصر هاي سبيد ترين.. القطاران الكهربائي والسريع سيحدثان طفرة كبيرة بمنظومة النقل في مصر.. عرفات: سندخل عصرا جديدا بتشغيلهما.. ورسلان يكشف تفاصيل قطار السخنة - العلمين الجديدة

غادة عادل تنهار من البكاء: مبحبش حد يقول لي عينيك حلوة.. فيديو

جماعة الحوثي تعلن وقف الهجمات الصاروخية على الإمارات والسعودية

الأمن الوطني: خلية عنقودية لـ تنظيم المرابطون تضم زوج شقيقة هشام عشماوي

أحمد موسى لأردروغان: لو أنت راجل عاقب السعودية

مصر تتابع تحقيقات مقتل المصري أحمد المنخلي في السعودية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

متحدث البترول: التراكيب الجيولوجية بالبحر الأحمر تحمل الخير لمصر .. فيديو
وزيرة البيئة: عقوبات على إلقاء القمامة في الشارع
وزيرة البيئة تكشف دلالة حضور الرئيس السيسي افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي
وزيرة البيئة: مصر ترأست اتفاقية التنوع البيولوجي لوضع خارطة طريق ..فيديو
سائحون لـ CNN: مصر آمنة والإعلام نشر صورة سلبية عن الأوضاع بها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟