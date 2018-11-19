فى اليوم العالمى للرجل .. 3 نجمات يكشفن عن الرجل الأهم فى حياتهن.. الزوج والأب والمخرج.. رجال مؤثرون فى حياة سحر رامى ولبنى عبد العزيز وعايدة رياض

سحر رامى: حسين الإمام الأهم فى حياتى

لبنى عبد العزيز: والدى الداعم الوحيد لدخولى الفن

عايدة رياض: محمد خان صاحب بصمة فى مشوارى السينمائى





يحتفل العالم فى مثل هذا اليوم من كل عام، باليوم العالمى للرجل.التقى صدى البلد بثلاث من النجمات اللاتى نجحن فى تحقيق نجاحات فى الحقل الفنى ليكشفن عن أهم رجل فى حياتهن والأكثر تأثيرًا سواء فى الناحية العملية أو الشخصية.البداية كانت مع الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز والتى أكدت أن والدها هو الرجل الأكثر تأثيرًا في حياتها الشخصية والمهنية، وقالت إن والدها الراحل كان الداعم الوحيد لدخولها المجال الفنى، رغم معارضة الجميع لهذا الأمر فى البداية.وأضافت "عبد العزيز"، أن والدها كان حريصا على أن تكون مواظبة على القراءة بشكل دائم، لذا فقد كان يقوم بإهدائها كتابا يوم الاحتفال بعيد ميلادها، نظرًا لأنه كان كاتبا وصحفيا معروفا.أما الفنانة عايدة رياض فقد كشفت عن المخرج الرجل الذى تعتبره الأكثر تأثيرًا على حياتها الفنية، وقالت إنها تعتبر المخرج محمد خان صاحب التأثير الأقوى فى مشوارها الفنى وبالتحديد السينمائى، لأنه قدمها فى عدد من الأعمال السينمائية الهامة، كما منحها دور بطولة بجانب كل من نجلاء فتحى وأحمد زكى فى أحلام هند وكاميليا بعد أن شاهدها فى فيلم "أهل القمة".أشارت "رياض" إلى أن المخرج الراحل محمد خان كان يؤمن بموهبتها الفنية، لذا فقد شاركت معه فى عدد من الأعمال مثل سوبر ماركت، وأضافت: على الرغم من أن هناك عددا كبيرا من المخرجين مثل داوود عبد السيد وغيرهم منحوها فرصة جيدة فى السينما، إلا أن محمد خان يظل أول من منحها فرصة حقيقية فى الشاشة الكبيرة.بينما أكدت الفنانة سحر رامى أن زوجها الفنان الراحل حسين الإمام هو الرجل الأهم والأكثر تأثيرًا على حياتها، وقالت إن زوجها الفنان حسين الإمام كان المثل الأعلى بالنسبة لها، خاصة وأنه كان يملك رؤية فى كافة المجالات سواء الفنية أو الاجتماعية.أشارت "رامى" إلى أن الفنان الراحل حسين الإمام كان لها بمثابة الصديق والزوج، كما كان هناك العديد من الصفات المشتركة بينه وبين والدها.