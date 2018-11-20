طارق شوقي يشارك بحلقة نقاشية عن التعليم والاستثمار في البشر.. اليوم

يشارك اليوم الثلاثاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، في الحلقة النقاشية التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى -تحت عنوان– (التعليم كأحد ركائز الاستثمار في رأس المال البشري) ، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.
تأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن "فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة"، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وذلك خلال الفترة من )19-22 نوفمبر( الجارى بهدف دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ومن المقرر أن تنظم هذه الحلقة النقاشية بحضور كل من: الدكتور طارق شوقى -وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، ومعالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور خالد زكريا أمين الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية التابع لمعهد التخطيط القومي، والدكتورة حنين إسماعيل السيد - خبير أول في شئون الحماية الاجتماعية والعمل والنوع لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي.
وستركز الحلقة النقاشية على أهمية وضع التعليم والتدريب والتعليم المهني على قائمة أولويات الاستثمار في رأس المال البشري لما لهم من دور في دفع زيادة جودة وكفاءة رأس المال البشري، وذلك من خلال مناقشة أثر جودة التعليم والتعليم المهني على رأس المال البشري وتعزيز التنافسية كما ترتكز الحلقة النقاشية على تحليل المعوقات التي تواجه تنفيذ سياسات تعليم تعمل على الاستثمار في رأس المال البشري في المنطقة العربية على أن تكون تلك السياسات قادرة على إخراج طاقات الإبداع والابتكار في العنصر البشري وعلي ربط مخرجات التعليم بسوق العمل لتعزيز الانتاجية ودعم الاقتصاد من المزمع أن تقدم الجلسة مجموعة من التوصيات لدول المنطقة للعمل على تعزيز والاستفادة من رأس المال البشري.
وصرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أن تنظيم هذه الندوة من جانب الأكاديمية، يأتى باعتبارها إحدى المنظمات العربية المتخصصة لجامعة الدول العربية التي تعمل على الاستثمار في رأس المال البشري العربي من خلال إعداد الكوادر العربية عن طريق توفير التدريب والتعليم وفقًا للمعايير العربية والدولية المتفق عليها.
وأشار إلى أن الأكاديمية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات للدول العربية، بالإضافة إلى الاستثمار في إعداد جيل من الشباب من العربي الذي تم إعداده وفقًا لأساليب ومعايير محددة بحيث يُسهم في تعزيز تنافسية الدول العربية.
تأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن "فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة"، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وذلك خلال الفترة من )19-22 نوفمبر( الجارى بهدف دعم خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ومن المقرر أن تنظم هذه الحلقة النقاشية بحضور كل من: الدكتور طارق شوقى -وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، ومعالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور خالد زكريا أمين الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية التابع لمعهد التخطيط القومي، والدكتورة حنين إسماعيل السيد - خبير أول في شئون الحماية الاجتماعية والعمل والنوع لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولي.
وستركز الحلقة النقاشية على أهمية وضع التعليم والتدريب والتعليم المهني على قائمة أولويات الاستثمار في رأس المال البشري لما لهم من دور في دفع زيادة جودة وكفاءة رأس المال البشري، وذلك من خلال مناقشة أثر جودة التعليم والتعليم المهني على رأس المال البشري وتعزيز التنافسية كما ترتكز الحلقة النقاشية على تحليل المعوقات التي تواجه تنفيذ سياسات تعليم تعمل على الاستثمار في رأس المال البشري في المنطقة العربية على أن تكون تلك السياسات قادرة على إخراج طاقات الإبداع والابتكار في العنصر البشري وعلي ربط مخرجات التعليم بسوق العمل لتعزيز الانتاجية ودعم الاقتصاد من المزمع أن تقدم الجلسة مجموعة من التوصيات لدول المنطقة للعمل على تعزيز والاستفادة من رأس المال البشري.
وصرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أن تنظيم هذه الندوة من جانب الأكاديمية، يأتى باعتبارها إحدى المنظمات العربية المتخصصة لجامعة الدول العربية التي تعمل على الاستثمار في رأس المال البشري العربي من خلال إعداد الكوادر العربية عن طريق توفير التدريب والتعليم وفقًا للمعايير العربية والدولية المتفق عليها.
وأشار إلى أن الأكاديمية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات للدول العربية، بالإضافة إلى الاستثمار في إعداد جيل من الشباب من العربي الذي تم إعداده وفقًا لأساليب ومعايير محددة بحيث يُسهم في تعزيز تنافسية الدول العربية.