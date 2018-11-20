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تعليم

طارق شوقي يشارك بحلقة نقاشية عن التعليم والاستثمار في البشر.. اليوم

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:30 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
يشارك اليوم الثلاثاء الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، في الحلقة النقاشية التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى -تحت عنوان– (التعليم كأحد ركائز الاستثمار في رأس المال البشري) ، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

تأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن "فعاليات الأسبوع العربي للتنمية ‏المستدامة"، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذي تنظمه جامعة ‏الدول العربية بالشراكة مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجمهورية مصر العربية، بالتعاون ‏مع المنظمات الدولية والإقليمية وذلك خلال الفترة من ‏‎)‎‏19-22 نوفمبر‎(‎‏ الجارى بهدف دعم خطط تحقيق ‏أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.‏

ومن المقرر أن تنظم هذه الحلقة النقاشية بحضور كل من: الدكتور طارق شوقى -وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، ومعالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة ‏الدول العربية، والدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور خالد زكريا أمين الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير مركز ‏السياسات الاقتصادية الكلية التابع لمعهد التخطيط القومي، والدكتورة حنين إسماعيل السيد - خبير أول في شئون الحماية الاجتماعية والعمل والنوع لمنطقة الشرق ‏الأوسط بالبنك الدولي.‏

وستركز الحلقة النقاشية على أهمية وضع التعليم والتدريب والتعليم المهني على قائمة أولويات ‏الاستثمار في رأس المال البشري لما لهم من دور في دفع زيادة جودة وكفاءة رأس المال البشري، وذلك من ‏خلال مناقشة أثر جودة التعليم والتعليم المهني على رأس المال البشري وتعزيز التنافسية كما ترتكز الحلقة ‏النقاشية على تحليل المعوقات التي تواجه تنفيذ سياسات تعليم تعمل على الاستثمار في رأس المال البشري في ‏المنطقة العربية على أن تكون تلك السياسات قادرة على إخراج طاقات الإبداع والابتكار في العنصر البشري ‏وعلي ربط مخرجات التعليم بسوق العمل لتعزيز الانتاجية ودعم الاقتصاد من المزمع أن تقدم الجلسة ‏مجموعة من التوصيات لدول المنطقة للعمل على تعزيز والاستفادة من رأس المال البشري.‏

وصرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، أن تنظيم هذه الندوة ‏من جانب الأكاديمية، يأتى باعتبارها إحدى المنظمات العربية المتخصصة لجامعة الدول العربية التي تعمل ‏على الاستثمار في رأس المال البشري العربي من خلال إعداد الكوادر العربية عن طريق توفير التدريب ‏والتعليم وفقًا للمعايير العربية والدولية المتفق عليها.‏

وأشار إلى أن الأكاديمية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الدعم الفني ‏والاستشارات للدول العربية، بالإضافة إلى الاستثمار في إعداد جيل من الشباب من العربي الذي تم إعداده ‏وفقًا لأساليب ومعايير محددة بحيث يُسهم في تعزيز تنافسية الدول العربية.‏
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