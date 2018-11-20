دورة تدريبية مجانية فى ريادة الأعمال وتنمية المهارات بجامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة عن تنظيم دورة تدريبية مجانية فى ريادة الأعمال و تنمية المهارات بالتعاون مع مركز إعداد القادة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.



وأوضح حسن سعدة مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن الدورة تقام يومى الثلاثاء و الأربعاء الموافقان ٢٦ و ٢٧ من نوفمبر من التاسعة صباحًا و حتى الواحدة ظهرًا الجارى بمقر مركز إعداد القادة فى المدينة الرياضية.



وأضاف سعدة أن الدورة تقام بحضور الدكتور سيد كساب إستشارى دراسة الجدوى و إدارة المشروعات و يمنح الحضور شهادة معتمدة من الجامعة بنهاية الدورة.