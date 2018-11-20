ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

دورة تدريبية مجانية فى ريادة الأعمال وتنمية المهارات بجامعة القاهرة

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:31 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت جامعة القاهرة عن تنظيم دورة تدريبية مجانية فى ريادة الأعمال و تنمية المهارات بالتعاون مع مركز إعداد القادة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وأوضح حسن سعدة مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة في تصريح خاص لموقع صدى البلد أن الدورة تقام يومى الثلاثاء و الأربعاء الموافقان ٢٦ و ٢٧ من نوفمبر من التاسعة صباحًا و حتى الواحدة ظهرًا الجارى بمقر مركز إعداد القادة فى المدينة الرياضية.

وأضاف سعدة أن الدورة تقام بحضور الدكتور سيد كساب إستشارى دراسة الجدوى و إدارة المشروعات و يمنح الحضور شهادة معتمدة من الجامعة بنهاية الدورة.
loading...

ترشيحاتنا

سيد مرسي.. حكاية المكوجي الذي أصبح أشهر شعراء الأغنية في مصر

مدرب الوصل يوجه رسالة إلى جماهير الإمارات قبل مواجهة الأهلى

أحمد موسى عن حضور تميم القمة العربية: سيكون مثل الكرسي اللي قاعد عليه

لهذا السبب.. سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء ..فيديو

شاهد.. لحظة الهجوم وإطلاق النار في ولاية شيكاغو

بوتين يجتمع بالقادة العسكريين للرد على واشنطن بشأن معاهدة الصواريخ

ترانس جلوبال الكندية تعلن عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن سجناء القضايا الحقوقية في تبوك

الشرطة الأمريكية: فرد أمن ضمن ضحايا إطلاق النار في شيكاغو

سعد الصغير ينهار من البكاء: نفسي أشوف أمي.. فيديو

احتراق حافلة إسرائيلية في القدس

قرينة الرئيس: سعدت بالنماذج الناجحة والملهمة في منطقة ريادة الأعمال بمنتدى الشباب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع
حلا شيحة ترد على منتقديها بسبب الحجاب
لهذا السبب.. سعد الصغير ينهار من البكاء على الهواء ..فيديو
سمير فرج: لا يوجد مجند في القوات المسلحة يعمل بالمشروعات التنموية.. فيديو
سعد الصغير ينهار من البكاء: نفسي أشوف أمي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟