القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

35 فيلما عالميا بمهرجان القاهرة السينمائى

روما يحصد جائزة الأسد الذهبى فى فينيسيا.. وكتاب أخضر جائزة الجمهور بتورنتو





يشهد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأربعين عرض 35 فيلما عالميا، وتم تتويجهم بجوائز فى عدد من المهرجانات العالمية، وربما يعرض بعضهم لأول مرة فى الشرق الأوسط، وهو ما يتيح فرصة لمحبى السينما وعشاقها لمشاهدة هذه الأفلام التى قلما نشاهدها بالقاهرة.





"صدى البلد" يرصد عدد من الأفلام العالمية التى ستعرض بالمهرجان على مدار تسعة أيام من المتعة والإثارة بداية من بعد غد وحتى 29 نوفمبر الحالى.





روما :

تأتي البداية مع الفيلم المكسيكى "روما" المخرج ألفونسو كوران، والذى حصل على جائزة الأسد الذهبى فى فينسيا، ويعرض ضمن عروض القسم الرسمى خارج المسابقة، والفيلم تم تصويره بطريقة مختلفة وشديدة الخصوصية حيث يكشف كثير عن المجتمع المكسيكى بطريقة الأبيض والأسود، وقلما يلجأ إليها صناع الأفلام حيث فعلها من قبل المخرج أحمد عبد الله السيد من خلال فيلم "ديكور" الذى عرض بمهرجان القاهرة أيضا، والفيلم تدور أحداثه حول قصة تسرد عاما فى حياة عائلة من الطبقة المتوسطة فى مدينة مكسيكو سيتى بالمكسيك فى أوائل السبعينيات.





كتاب أخضر:

بينما يعرض أيضا الفيلم الأمريكى "كتاب أخضر" للمخرج بيتر فاريلى، الذى حصل على جائزة الجمهور بمهرجان تورنتو، ويعرض في حفل افتتاح القاهرة، وتدور القصة حول توني ليب (فيجو مورتينسون)، حارس إيطالي أمريكي يتم استئجاره عام 1962 ليعمل سائقًا لصالح د. دون شيرلي (ماهرشالا علي)؛ واحد من أرقى عازفي موسيقى الجاز في العالم، حيث يأخذه في جولة بين معالم جنوب أمريكا.. ولأن دون شيرلي من أصل أفريقي أمريكي، فقد اعتمد خلال رحلتهما على كتاب النيجر الأخضر ليرشدهما إلى الفنادق الصغيرة، المطاعم ومحطات الوقود. لتتمكن الرحلة من فتح أعين كل رجل منهما على عالم الرجل الآخر، فضلًا عن توجيه بصيرتهما للعالم الذي يعيشان به.





مانتا راى :

كما يعرض الفيلم التايلندى "مانتا راى" للمخرج فوتيفونج أرونفينج والفائز بجائزة أحسن فيلم في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا، والفيلم تدور أحداثه فى بالقرب من قرية ساحلية في تايلاند، على مقربة من البحر حيث غرق الآلاف من لاجئي الروهينجيا، يجد صياد محلي رجلًا مصابًا فاقد الوعي في الغابة، ينقذ الصياد الشخص الغريب، الذي لا ينطق بكلمة، يقدم له صداقته ويطلق عليه اسم "ثونجتشاي". ولكن عندما يختفي الصياد فجأة في البحر، يبدأ "ثونجتشاي" رويدًا رويدًا الاستيلاء على حياة صديقه، منزله، وظيفته، وزوجته السابقة.





الروسى :

ومن الأفلام الأخرى أيضا للمخرج الروسي سيرجى دوفيرتسفوى الذى يشارك بفيلم "آيكا"، وحصدت بطلته على جائزة أحسن ممثلة بمهرجان كان، وتضم القائمة أيضا فيلم "حدّ" الحاصل على جائزة أحسن فيلم في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان، وفيلم "على باب الأبدية" الفائز بجائزة أحسن ممثل فى مهرجان فينيسيا لبطله النجم وليام دافو عن تجسيد شخصية فان جوخ، وفيلم "دونباس" للمخرج الأوكراني سيرجي لوزنتسا الفائز بأحسن مخرج فى مسابقة نظرة ما بمهرجان كان، وفيلم "ألفا: الحق فى القتل" للمخرج بريانتى ميندوزا الفائز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان سان سباستيان، وفيلم "النهر" للمخرج إمير بايجازين الفائز بأحسن مخرج في مسابقة آفاق بفينسيا وتنويه خاص من مهرجان تورنتو، وفيلم "ذات يوم" الحائز على جائزة الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى) في أسبوع النقاد بمهرجان كان، وفيلم "الصلاة" صاحب جائزة أحسن ممثل من مهرجان برلين، وفيلم "أليس تي" الحاصل على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان لوكارنو، وفيلم "فالس فالدهايم" الحاصل على جائزة أحسن فيلم تسجيلى في مهرجان برلين، وفيلم "النشال" المتنافس على جائزة نصف شهر المخرجين في كان، والحاصل على تنويه خاص من مهرجان سان سباستيان وجائزتى أحسن فيلم وممثل من مهرجان سانتياجو، وفيلم "حلم فلوريانوبوليس" الذي حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة وأحسن ممثلة وجائزة النقاد من مهرجان كارلوفي

فاري.





وادى مزهر: