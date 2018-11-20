ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أمين الفتوى: لا مانع من خروج الأرملة في فترة العدة بشرطين.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:27 ص
الأرملة
الأرملة
أمل فوزي
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة التي يتوفى عنها زوجها تكون في فترة حداد، منوهًا بأن الحداد يعني أن تترك الزينة وتمتنع عن الخروج من البيت إلا للاحتياجات الأساسية والضرورية.

وأوضح «عبد السميع» عبر البث المباشر لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للأرملة الخروج لطلب العلم وتوصيل أبنائها إلى الحضانة، وما هي مستحقاتها بعد انقضاء العدة -أربعة أشهر وعشرة أيام-؟»، أن الأرملة في فترة الحداد – مدة العدة وهي أربعة أشهر وعشرًا- لا مانع لها من توصيل أبنائها إلى مدارسهم، أو الذهاب بهم إلى الطبيب في حالة مرضهم.

وتابع: وكذلك لا مانع من ذهابها إلى العمل أو الذهاب إلى الطبيب إذا مرضت، فكل هذه الأمور جائزة، حتى أنه يمكنها زيارة مريض ومواساته ، وكل هذا جائز شريطة أن تبيت في بيتها، بمعنى أنه مع أذان العشاء ينبغي أن تكون في بيت زوجها المتوفى، كي تبيت في بيتها، وبالنسبة لمستحقاتها المالية فللمرأة الأرملة ثمن تركة الزوج المتوفي ، لأنه واضح من السؤال أن لديها أبناء.
loading...

ترشيحاتنا

الإفتاء: رسول الله كان يحتفل بمولده كل أسبوع والصحابة أحيوا ليلته

75 صورة من احتفال المتحف المصري بمرور 116 عاما على افتتاحه

شوقي غريب يكشف الفارق بين حارسي دجلة والأهلي.. وحقيقة استبعاد طاهر.. فيديو

تجديد حبس خادمة وصديقها لسرقتهما ربع مليون جنيه من شقة مخدومتها بالنزهة

شاهد.. لحظة اعتداء سفاح السويس على الفتيات في الشارع

3 مصابين يرفعون عدد ضحايا إطلاق النار بمدينة دنفر الأمريكية لـ4 أشخاص

حلا شيحة في أول ظهور إعلامي لها: خلع الحجاب حاجة بيني وبين ربنا

مخاوف ألمانية من ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم

هل إذا غضب الزوج من زوجته تلعنها الملائكة؟ أمين الفتوى يجيب

واشنطن بوست: إيفانكا ترامب استخدمت حسابها الشخصي لتنسيق أعمال حكومية

حلا شيحة: أنا طباخة شاطرة وأم لـ 4 أبناء.. فيديو

كاف يؤيد إيقاف رئيس الزمالك وتغريمه 40 ألف دولار.. مستندات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

فيديو

وزير التعليم يعقب على شرح درس بطريقة حمو بيكا.. فيديو
سمير فرج: مصر ترفض تقسيم ليبيا والتدخل العسكري بها.. فيديو
سمير فرج: إسرائيل لا ترغب في امتلاك إيران للسلاح النووي
سمير فرج: أتوقع خوض سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية في ليبيا.. فيديو
طرح البرومو الرسمي لفيلم Aquaman

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟