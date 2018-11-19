العناني: الإعلان عن كشف أثري مهم السبت وآخر في ديسمبر

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار افتتاح المتحف المصري مجانًا للزيارة للمصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مساء اليوم الإثنين في الاحتفال الذي نظمته الوزارة احتفالا بالذكرى 116 لتأسيس المتحف المصري.



وقال العناني إن الوزارة ستعلن عن كشف أثري مهم السبت المقبل في الأقصر،وكشف آخر مهم في ديسمبر القادم.