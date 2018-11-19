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بطل العالم في الكاراتيه يكشف سبب اتجاهه لبيع الكشري

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:07 م
سيد عواد، بطل العالم
سيد عواد، بطل العالم في الكاراتيه
حسام الحارتي
عبر سيد عواد، بطل العالم في الكاراتيه عن حزنه الشديد لوصوله لتلك الدرجة بعد رفع اسم مصر في كثير من البطولات العالمية معلقا "حاليا بائع كشري".

وأضاف في "تصريحات تلفزيونية"، أنه لم يدعمه الاتحاد الدولي للكاراتيه، موضحا أنه لجأ إلى بيع الكشري من أجل مواكبة الحياة مردفا "الأندية في الغربية معندهاش إمكانيات ومفيش فلوس أصرف منين".

وأوضح أن نجله قام بالانتحار منذ فترة لعدم قدرته على توفير المصاريف الدراسية، مؤكدا أنه تحدث مع كثير من المسؤولين ولكن الواقع لم يتغير.

وعبر عن تمنياته بإقامة مباراة اعتزال تاريخية من أجل الاحتفاء بالتاريخ الحافل الذي حققه طوال مسيرته الرياضية .


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