ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

احتجاجات في إسرائيل على قانون الولاء في الثقافة الجديد

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي
شارك عدد كبير من الفنانين والشخصيات الثقافية الإسرائيلية في الاحتجاجات ضد قانون الثقافة والفنون الجديد، الذي وصفته الأوساط الثقافية بأنه يقيد حرية الفكر والإبداع، وذلك بتصوير مقطع فيديو صدر عن "المعهد الديمقراطي الإسرائيلي".

ووفق القانون الجديد سيتم إدخال تعديلات على الأفلام الإسرائيلية الشهيرة التي تحرض على الجيش الإسرائيلي للتكيف مع النص الجديد.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يتيح القانون المسمى بـ"قانون الولاء في الثقافة" للسلطات الإسرائيلية، خفض ميزانية المؤسسات الثقافية أو إلغاؤها بالكامل، وفقًا لاعتبارات ريجيف في تطبيقها لـ"قانون النكبة"، وهو ما اعتبرته الأوساط الفنية والثقافية بأنه يقضي على الحركة الفنية في إسرائيل.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي: الخطيب يقيم في المستشفى 10 أيام.. ويشكر الجميع

إصابة عامل أثناء هدم مبنى إداري في القاهرة الجديدة.. صور

الخطيب يغادر غرفة العمليات وينقل للعناية المركزة

أقوى تحذير لإسرائيل: غزة على وشك الانفجار

غادة عادل تنهار من البكاء: مبحبش حد يقول لي عينيك حلوة.. فيديو

بالأسماء.. تطبيقات خبيثة تدمر هاتفك الذكي امسحها فورا

الخطيب يغادر غرفة العناية المركزة بعد تحسن حالته ..فيديو

تعرف على الحقيقة الكاملة لأزمة إدارة التعاقدات بالأهلي

بطل العالم في الكاراتيه يكشف سبب اتجاهه لبيع الكشري

عصام الحضري يوجه رسالة مؤثرة إلى للخطيب

مصر تتابع تحقيقات مقتل المصري أحمد المنخلي في السعودية .. فيديو

تونس تهدد مشاركة أزارو مع الأهلى ضد الوصل الإماراتى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

متحدث البترول: التراكيب الجيولوجية بالبحر الأحمر تحمل الخير لمصر .. فيديو
وزيرة البيئة: عقوبات على إلقاء القمامة في الشارع
وزيرة البيئة تكشف دلالة حضور الرئيس السيسي افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي
وزيرة البيئة: مصر ترأست اتفاقية التنوع البيولوجي لوضع خارطة طريق ..فيديو
سائحون لـ CNN: مصر آمنة والإعلام نشر صورة سلبية عن الأوضاع بها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟