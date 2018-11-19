احتجاجات في إسرائيل على قانون الولاء في الثقافة الجديد

شارك عدد كبير من الفنانين والشخصيات الثقافية الإسرائيلية في الاحتجاجات ضد قانون الثقافة والفنون الجديد، الذي وصفته الأوساط الثقافية بأنه يقيد حرية الفكر والإبداع، وذلك بتصوير مقطع فيديو صدر عن "المعهد الديمقراطي الإسرائيلي".



ووفق القانون الجديد سيتم إدخال تعديلات على الأفلام الإسرائيلية الشهيرة التي تحرض على الجيش الإسرائيلي للتكيف مع النص الجديد.



وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يتيح القانون المسمى بـ"قانون الولاء في الثقافة" للسلطات الإسرائيلية، خفض ميزانية المؤسسات الثقافية أو إلغاؤها بالكامل، وفقًا لاعتبارات ريجيف في تطبيقها لـ"قانون النكبة"، وهو ما اعتبرته الأوساط الفنية والثقافية بأنه يقضي على الحركة الفنية في إسرائيل.

