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محافظات

محافظ الشرقية يكلف بوضع تصور لتطوير حديقة حيوان الزقازيق

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور "ممدوح غراب" محافظ الشرقية تعليمات الي مدير حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق بوضع تصور متكامل لتطوير ورفع كفاءة الحديقة وتزويدها بالحيوانات النادرة لتكون مزارًا ومتنفسًا يليق بأبناء محافظة الشرقية لقضاء أوقات فراغهم وللإستمتاع بما تضمه الحديقة من حيوانات.

جاء ذلك عقب قيام محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لحديقة الحيوان بمدينة الزقازيق وتفقد الأماكن المخصصة للغزال المصري و الأنعام الأفريقي والبجع.

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