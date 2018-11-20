علي جمعة: الرسول كان لديه 28 قطعة سلاح وأول سيف ورثه من أبيه

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يملك ثمانية وعشرين قطعة سلاح.



وأوضح «جمعة » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه -صلى الله عليه وسلم- - كَانَ لَهُ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ وهي: «مَأْثُورٌ ، وَهُوَ أَوّلُ سَيْفٍ مَلَكَهُ وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ، وَالْعَضْبُ ، وَذُو الْفِقَارِ تَنَفّلَهُ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ لَا يَكَادُ يُفَارِقُهُ ، وَكَانَتْ قَائِمَتُهُ وَقَبِيعَتُهُ وَحَلْقَتُهُ وَذُؤَابَتُهُ وَبَكَرَاتُهُ وَنَعْلُهُ مِنْ فِضّةٍ ، وَالْقَلَعِيّ ،وَالْبَتّارُ ، والحتف ، وَالرّسُوبُ ، وَالْمِخْذَمُ ، وَالْقَضِيبُ ».



وأضاف أنه َكَانَ لَهُ سَبْعَةُ أَدْرُعٍ : ذَاتُ الْفُضُولِ وَهِيَ الّتِي رَهَنَهَا عِنْدَ أَبِي الشّحْمِ الْيَهُودِيّ عَلَى شَعِيرٍ لِعِيَالِهِ وَكَانَ ثَلَاثِينَ صَاعًا ، وَكَانَ الدّيْنُ إلَى سَنَةٍ ، وَكَانَتْ الدّرْعُ مِنْ حَدِيدٍ ، وَذَاتُ الْوِشَاحِ ، وَذَاتُ الْحَوَاشِي ، وَالسّعْدِيّةُ ، وَفِضّةٌ ، وَالْبَتْرَاءُ ، وَالْخِرْنِقُ ، منوهًا بأنه َكَانَتْ لَهُ سِتُ قِسِيّ : «الزّوْرَاءُ ، وَالرّوْحَاءُ ، وَالصّفْرَاءُ ، وَالْبَيْضَاءُ ، وَالْكَتُومُ كُسِرَتْ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَخَذَهَا قَتَادَةُ بْنُ النّعْمَانِ وَالسّدَادُ».



وتابع: وَكَانَتْ لَهُ جَعْبَةٌ تُدْعَى : الْكَافُورُ ، وَمِنْطَقَةٌ مِنْ أَدِيمٍ مَنْشُورٌ فِيهَا ثَلَاثُ حِلَقٍ مِنْ فِضّةٍ ، وَالْإِبْزِيمُ مِنْ فِضّةٍ ، وَالطّرَفُ مِنْ فِضّةٍ، وَكَانَ لَهُ تُرْسٌ يُقَالُ لَهُ : الزّلُوقُ ، وَتُرْسٌ يُقَالُ لَهُ : الْفُتَقُ ، وَكَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَرْمَاحٍ منها : الْمُثْوِي ، الْمُثْنِي ، وَحَرْبَةٌ يُقَالُ لَهَا : النّبْعَةُ ، وَأُخْرَى كَبِيرَةٌ تُدْعَى : الْبَيْضَاءُ ، وَأُخْرَى صَغِيرَةٌ شِبْهُ الْعُكّازِ يُقَالُ لَهَا : الْعَنَزَةُ ، يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْأَعْيَادِ ، تُرَكّزُ أَمَامَهُ ، فَيَتّخِذُهَا سُتْرَةً يُصَلّي إلَيْهَا ، وَكَانَ يَمْشِي بِهَا أَحْيَانًا .



واستطرد: وَكَانَ لَهُ مِغْفَرٌ مِنْ حَدِيدٍ يُقَالُ لَهُ الْمُوَشّحُ ، وَمِغْفَرٌ آخَرُ يُقَالُ لَهُ : السّبُوغُ ، وَكَانَ لَهُ ثَلَاثُ جِبَابٍ يَلْبَسُهَا فِي الْحَرْبِ . قِيلَ فِيهَا : جُبّةُ سُنْدُسٍ أَخْضَرَ . وعليه جوز الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي إحْدَى رِوَايَتَيْهِ لُبْسَ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ ، وَكَانَتْ لَهُ رَايَةٌ سَوْدَاءُ يُقَالُ لَهَا : الْعُقَابُ، وَكَانَ لَهُ فُسْطَاطٌ يُسَمَّى : الْكِنَّ .



واستشهد بما وردعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَيْفٌ قائمتُهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَقُبْعَتْهُ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْفَقَارِ، وَكَانَتْ لَهُ قَوْسٌ يُسَمَّى السَّدَادَ، وَكَانَتْ لَهُ كِنَانَةٌ يُسَمَّى الْجُمْعَ، وَكَانَتْ لَهُ دِرْعٌ مُوَشَّحَةٌ بِالنُّحَاسِ يُسَمَّى ذَاتَ الْفُضُولِ، وَكَانَتْ لَهُ حَرْبَةٌ تُسَمَّى النَّبْعاءَ، وَكَانَ لَهُ مِجَنٌّ يُسَمَّى الذَّقَنَ، وَكَانَ لَهُ تُرْسٌ أَبْيَضُ يُسَمَّى الْموجزَ، وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ أَدْهَمُ يُسَمَّى السَّكْبَ، وَكَانَ لَهُ سَرْجٌ يُسَمَّى الدَّاجَ، وَكَانَتْ لَهُ بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ يُقَالُ لَهَا دُلْدُلٌ، وَكَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْقَصْوَاءَ، وَكَانَ لَهُ حِمَارٌ يُسَمَّى يَعْفُورَ، وَكَانَ لَهُ بِسَاطٌ يُسَمَّى الْكُرَّ، وَكَانَتْ لَهُ عَنَزَةٌ تُسَمَّى النَّمِرَ، وَكَانَتْ لَهُ رَكْوَةٌ تُسَمَّى الصادرَ، وَكَانَتْ لَهُ مَرْآةٌ تُسَمَّى الْمُدِلَّةَ، وَكَانَ لَهُ مقراضٌ يُسَمَّى الْجَامِعَ، وَكَانَ لَهُ قَضِيبُ شَوْحَطٍ يُسَمَّى الْمُشَوِّقَ .(رواه الطبراني في الكبير )

