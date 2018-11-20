ضبط مبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر في الشرقية

اكد المهندس "علاء عفيفي" مدير مديرية الزراعة بالشرقية انه تم ضبط 3 محلات بمركزي الحسينية و منشأة أبوعمر يقوموا بالاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعيه بالمخالفة للقانون مشير الي انه تم التشديد علي ضرورة استمرار الحملات الرقابية علي محلات الاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .



واضاف مدير مديرية الزراعة بالشرقية أنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين ادارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة و شرطة المسطحات علي محلات الاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعيه بنطاق مركزي الحسينية و منشأة أبوعمر مما اسفر عن ضبط 2 محل بناحية قصاصين الشرق التابعة لمركز الحسينية ومحل أخر بناحية عزبة ابو عمارة التابعة لمدينة منشاة ابو عمر يقوموا بالاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية بالمخالفة للقانون رقم 53 لسنة 1966 واللاوائح المنظمه له .



واشار "عفيفي" الي انه تم ضبط 101 عبوة مختلفة الاحجام والانواع من أصناف "لمبادا برو & أميستار توب &موسبيلان 20 %& بيلاراب & سايموكسب بلاس & أوكسيدور & جيسابريم .. "و تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابه العامه بشأنها وتحرير محاضر شرطة أحوال المسطحات أرقام ( 1/91 ،3 /91 لسنة 2018.