وزيرة البيئة: مصر ترأست اتفاقية التنوع البيولوجي لوضع خارطة طريق ..فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التنوع البيولوجي يعني البنية الأساسية للحياة على كوكب الأرض، التي تتكون من أنواع مختلفة من الحيوانات والكائنات الحية والبحرية، والنباتات.





وأضافت "فؤاد"، في حوارها مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن اتفاقية التنوع البيولوجي تعتبر أقدم اتفاقية بيئية، بجانب اتفاقية تغير المناخ والتصحر، والثلاث اتفاقيات يعتبرون أساس التنمية المستدامة.





وتابعت: "مصر تعتبر أول رئيس لتلك الاتفاقية من الدول العربية والإفريقية، وتلك رسالة قوية للعالم وثقة كبيرة منهم على قدرة مصر على ترأس تلك الاتفاقية، ومصر ترأست الاتفاقية في وقت حرج لبناء خارطة الطريق لتلك الاتفاقية لما بعد عام 2020".