ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزيرة البيئة: مصر ترأست اتفاقية التنوع البيولوجي لوضع خارطة طريق ..فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:50 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
هاني حسين
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التنوع البيولوجي يعني البنية الأساسية للحياة على كوكب الأرض، التي تتكون من أنواع مختلفة من الحيوانات والكائنات الحية والبحرية، والنباتات.

وأضافت "فؤاد"، في حوارها مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن اتفاقية التنوع البيولوجي تعتبر أقدم اتفاقية بيئية، بجانب اتفاقية تغير المناخ والتصحر، والثلاث اتفاقيات يعتبرون أساس التنمية المستدامة.

وتابعت: "مصر تعتبر أول رئيس لتلك الاتفاقية من الدول العربية والإفريقية، وتلك رسالة قوية للعالم وثقة كبيرة منهم على قدرة مصر على ترأس تلك الاتفاقية، ومصر ترأست الاتفاقية في وقت حرج لبناء خارطة الطريق لتلك الاتفاقية لما بعد عام 2020".

loading...

ترشيحاتنا

بالأسماء.. تطبيقات خبيثة تدمر هاتفك الذكي امسحها فورا

الضرائب العقارية: 30 يونيو آخر موعد لتقديم الإقرارات

شيطان الإنس يقبض روح خالته وزوجها

تويتر يتحول إلى دفتر دعاء للخطيب بعد إجرائه عملية جراحية

كارثة .. طفل يدفع بآخر إلى سلم كهربائي ويتسبب في سقوطه.. فيديو

إبراهيم حسن: بيراميدز يرفض المزايدة باسمه.. ولم نتفاوض مع أي لاعب حتى الآن

ترانس جلوبال الكندية تعلن عن كشف بترولي جديد في الصحراء الغربية

جماعة الحوثي تعلن وقف الهجمات الصاروخية على الإمارات والسعودية

غادة عادل تنهار من البكاء: مبحبش حد يقول لي عينيك حلوة.. فيديو

مصر تتابع تحقيقات مقتل المصري أحمد المنخلي في السعودية .. فيديو

حقيقة ترشح إعلامية مصرية لمنصب وزير الدفاع العراقية.. صور

شاهد .. أول فيديو لانتحارية تفجر نفسها بكمين شيشاني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

فيديو

متحدث البترول: التراكيب الجيولوجية بالبحر الأحمر تحمل الخير لمصر .. فيديو
وزيرة البيئة: عقوبات على إلقاء القمامة في الشارع
وزيرة البيئة تكشف دلالة حضور الرئيس السيسي افتتاح مؤتمر التنوع البيولوجي
وزيرة البيئة: مصر ترأست اتفاقية التنوع البيولوجي لوضع خارطة طريق ..فيديو
سائحون لـ CNN: مصر آمنة والإعلام نشر صورة سلبية عن الأوضاع بها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟